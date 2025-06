Grève illimitée à Radio France à partir du 26 juin

La contestation monte au sein de Radio France. Six syndicats de l’entreprise publique – CFDT, CGT, FO, SNJ, Sud et Unsa – ont annoncé une grève illimitée à compter du mercredi 26 juin, pour s’opposer à la fois aux mesures d’économies imposées par la direction et à la réforme de l’audiovisuel public portée par le gouvernement. Grève à compter du 30 juin à France Télévisions.

Dans un message interne diffusé jeudi 19 juin, les organisations syndicales dénoncent une réforme qui, selon elles, fragilise gravement le service public. « Sous prétexte de réforme, c’est une déstabilisation et un affaiblissement organisés », affirment-elles.

Une réforme controversée

La proposition de loi, présentée par le sénateur Laurent Lafon (UDI) et soutenue par la ministre de la Culture Rachida Dati, prévoit la création d’une holding baptisée France Médias, qui regrouperait France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Ce nouvel ensemble serait dirigé par un président-directeur général unique, renforçant ainsi la centralisation de l’audiovisuel public.

Mais pour les syndicats de Radio France, il s’agit ni plus ni moins que d’un « montage bureaucratique et politique » qui menace l’indépendance éditoriale, la mission de service public et même l’existence de certaines antennes. Ils s’inquiètent notamment d’un effacement progressif des radios locales, affirmant que « l’identité des locales disparaît ».

Une contestation multiforme

Au-delà du projet de holding, les syndicats dénoncent un « étranglement budgétaire » qui conduit à des décisions qu’ils jugent erratiques : suppression de la station Mouv’, incertitudes sur l’avenir de France Musique, réformes de la production, externalisations croissantes. Les droits sociaux, les salaires et les œuvres sociales seraient, eux aussi, menacés, selon les syndicats.

Face à cette situation, ils appellent l’ensemble des salariés à cesser le travail à partir du 26 juin à 0 h 00, dans un mouvement reconductible. À partir du 30 juin, jour de l’ouverture des débats parlementaires sur la réforme, la mobilisation s’élargira aux salariés de France Télévisions, France Médias Monde et de l’INA, avec l’organisation de rassemblements inter-entreprises.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | Audiovisuel public : les salariés annoncent une grève illimitée dès le 26 juin à Radio France,

puis le 30 juin à France Télévisions.

