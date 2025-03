Lettre de mars 25 : Aurore s’inquiète des frasques du bison échevelé

Nous publions chaque mois, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre et Aurore Kepler 452 b dans la constellation du Cygne. Aujourd’hui, Aurore disserte sur la géopolitique et les liens toxiques tissés entre le Bison échevelé, l’Ours brun eurasien et le bélier ukrainien.

Par Gilles Voydeville

D’aurore Kepler

2 Constellation du Cygne

Bras d’Orion de la Voie Lactée

Superamas de la Vierge

A Gaïa

3 ronde du Soleil

Bras d’Orion, Voie Lactée

Superamas de la Vierge

Kepler, mois des acras frétillants

Gaïa, mois de mars 2025

Ma chère Gaïa,

Comme j’aime te lire, tout comme je le crains. Soit j’ai peur que tu m’informes d’une nouvelle catastrophe, d’un cataclysme ou de la fin de ton monde. Soit j’ai peur que tu m’inities à la perception d’un mal qui finira par m’emporter. Mais tout comme toi, je ne peux pas tourner sans chercher à comprendre, sans te lire, sans me retourner sur mes ellipses pour les parfaire et donner plus d’élégance aux suivantes, à défaut de sens… Une belle ellipse est un pur joyaux esthétique inutile à notre Univers, mais source du plaisir inouï de la décrire et de l’avoir faite.

Un bonheur sidéral, un caprice de star des galaxies, une distraction heureuse.

Les pensées

À quoi bon me disent mes fatalistes Ovoïdes ? Tourner sans réfléchir est plus facile qu’en essayant de penser ! Mais eux-mêmes quand ils jouent au pentoeuf s’obligent à raisonner tout en tournant comme des tonneaux fous dévalant leurs pyramides.

Et puis je n’en ai rien à faire de leurs désagréables réflexions. Car je ne suis pas responsable de mes pensées. Elles surgissent toutes seules de mon esprit, plus facilement quand je m’assoupis. Si je m’en souviens, c’est l’un de tes grands savants Thomas Edison qui, pour inventer s’essayait à trouver le sommeil dans un fauteuil, mais en tenant une boule dans chaque main. Ainsi quand il s’assoupissait, les boules lui tombaient des mains, un peu comme un roman d’Umberto Ecco… Comme il avait constaté qu’entre ces deux états de veille et de somnolence, il était assailli d’idées, de pensées innovantes, il avait inventé ce stratagème pour être créatif à l’insu de son plein gré… Pourquoi ? Sans doute parce que ses interdits n’étaient pas encore réveillés dans cet état de semi-conscience et que son esprit pouvait laisser libre cours à son inventivité. Car dans ta société comme dans la mienne les interdits sont nombreux pour faire vivre ensemble un si grand nombre d’individus. Interdits sociaux, familiaux, éducatifs, et pour le savant interdits scientifiques générés par la connaissance déjà acquise qui est dogmatique et se veut absolue.

Les vérités scientifiques vieillissent mal mais elles ont la peau dure.

Elles n’expliquent le monde qu’un certain temps. La connaissance scientifique fait progresser mais, par ses théorèmes et ses théories, elle devient également un frein à l’innovation. J’aimerais comprendre comment faire progresser plus vite mes Ovoïdes car c’est d’eux et de tes Charmants que viendra notre rapprochement.

Le salut de la marionnette

Ah, ma très chère Gaïa je ne sais comment tu fais pour supporter les sautes d’humeur du bison échevelé. Ses caprices bouleversent des millions de vies. Il doit se sentir investi d’une mission divine qui nécessite qu’il doive absolument s’écouter pour être certain de ne pas trahir les volontés du ciel. Et pour s’écouter, il s’écoute. En direct à la télévision si possible, car cela génère de la téléréalité qui est la réalité que tu subis de cette époque de l’anthropocène. Cet animal se prend pour un empereur de bas empire. Comme tu l’écris très bien, la décadence s’installe.

Elle est portée furieusement et en fanfare par le bison et son troupeau qui piétinent et foulent les vastes plaines américaines.

Pour acter la mise au pas de la recherche, surtout quand elle concerne l’analyse du réchauffement qui contrarierait la marche de ses affaires, le bison s’est bien entouré. Tout comme pour supprimer les crédits alloués à l’amélioration des pratiques et à la protection des minorités. Il lui a fallu dégoter des serviteurs dévoués protégeant un peuple inculte contre la culture qui aurait pu réveiller son sens critique. Il a donc trouvé un clown en chef pour le seconder dans ses fadaises télévisuelles. Sa belle équipe est maintenant menée par le doge. Pour en rajouter une couche au cas où quelques esprits rebelles tenteraient encore de sortir la tête de l’eau pour s’élever contre la bêtise.

Pour mettre en pratique ses obsessions, le bison a donc été chercher une marionnette qu’il a élevée à ce rang qui rappelle la sérénissime citée de Venise. Si ce n’est que dans cette brillante république démocratique, le doge vénitien était élu. Le bison a donné le pouvoir d’un amiral commandant le Bucentaure à un pantin, sans doute pour naviguer dans le délire de ses paradoxes et finir par sombrer. Si ta Lune m’a bien informé, ce chargé du sabrage de crédits favorisant le wokisme, a grandi en Afrique du Sud dans la tradition de la domination blanche des Boers sur les tribus autochtones. Héritage de la guerre contre les tribus bantoues Xhosas et Zoulous au XIXème, marqué par l’apartheid qui a si longtemps régi la gouvernance de son pays d’origine. Je ricane car je pense que ce Doge a peur des Africains autochtones, de leur puissance fantasmée et ne peut combler ce handicap qu’avec des montagnes d’argent qui lui permettront de les dominer autrement.

Le Doge et le salut nazi

Cette marionnette grimaçante s’est récemment fait remarquer par un salut particulièrement inopportun. Oui un salut nazi, un peu timide dans son ampleur comparée à l’original : le pouce fléchi, les doigts manquant d’audace et l’extension du coude insuffisante ne permettant pas d’atteindre les sommets de la domination. J’ai eu l’impression que les ficelles qui l’animaient n’étaient pas assez tendues, la figure pas encore assez rodée pour impressionner l’assemblée convoquée. Je pense que le bison s’est fait aider par un marionnettiste de talent en la personne de son second, barbu hautain et dédaigneux qui manipule remarquablement. Cette équipe a commencé par mettre au pas nombre de contrepouvoirs en supprimant les financements de ceux-ci. Pourquoi nourrir un chien qui mord la main qui l’alimente ? Ils ont donc sabré dans les associations caritatives qui supplée les carences de l’Etat, dans la recherche scientifique qui contredit les orientations du parti, dans le subventionnement des ONG qui combattent les populistes à l’étranger, etc…

Arrêter de compter sur l’Etat providence

En référence à un régime des plus totalitaires qui ait existé, j’ai bien l’impression ma chère Gaïa que par ce geste, la marionnette a exprimé le pouvoir absolu que l’équipe entend exercer… Eh oui ma chère Gaïa d’après cette photo que ta Lune m’a envoyée, je vois qu’il ose singer le salut de l’histoire de ta charmante humanité qui a l’un des pires sens. Ce salut inspire la vraie crainte : car déréguler, simplifier, assainir, donc supprimer les aides inutiles, les subventions, les allocations, tout cela ne se fera pas sans résistance et pour que ça passe, on doit faire peur. Même si le bison est un héritier, cette équipe pense que personne n’a besoin d’aides pour triompher. Car la marionnette s’en est tirée toute seule dans les stages de survie dans la jungle de sa jeunesse auxquels son père le soumettait. Puis de justesse au début de l’aventure Tesla, en lançant une souscription par avance pour payer la construction d’une usine pour fabriquer ses nouveaux modèles. Même s’il elle est quelques années plus tard la marionnette la plus riche du monde, elle est passée très prêt de la faillite. Chacun doit faire comme elle, se confronter au réel et arrêter de compter sur l’État Providence.

La bonne nouvelle pour tes Européens c’est que la transhumance des cerveaux va pouvoir retraverser l’Atlantique dans l’autre sens, car j’ai ouï dire que les universités européennes recrutaient avec succès des chercheurs américains licenciés.

La politique étrangère américaine

La chèvre qui gouvernait avant le bison, n’était pas à la hauteur des enjeux stratégiques de la politique internationale. Mais dans ses hautes fonctions elle avait des pudeurs caprines qui donnaient à ses discours une certaine hauteur. Alors que dans ses tweets, le bison exhibe ses moindres pensées qui font l’admiration de sa clique et des psychiatres. Tout ton monde constate que la décence ne fait pas partie de son registre. La retenue encore moins.

Mais je vais te surprendre, sur le fond je pense ma chère Gaïa qu’il a raison.

Pourquoi suis-je soudain en train de basculer ? Non pas que le côté populiste, mal élevé, gouailleur me séduise. Mais j’ai l’impression qu’il sait qu’il n’a pas la possibilité de stopper la marche forcée de l’Ours sur les plaines du Dniepr. Car le bison a compris que l’Ours ne peut pas perdre cette guerre et que ses acquis territoriaux seront définitifs. Car s’il le faut, l’Ours balancera un champignon atomique dit stratégique sur un point de résistance des troupes adverses. Et qui aujourd’hui lui répliquera ? Ni les Américains qui y verront l’opportunité d’arrêter les hostilités plutôt que de s’engager dans une escalade nucléaire. Ni les Européens qui n’en sont pas là, pas prêts, pas concertés et qui commencent seulement à penser à protéger la Pologne et l’Allemagne sous le parapluie atomique français dont les baleines devront être résistantes pour soutenir les trombes soviétiques.

Le bison, l’ours et le bélier

Le bison est fantasque, versatile, fanfaron, mégalomane, mais il a l’opportunisme des affaires dans le sang. Il est capable d’incroyables simagrées pour embobiner un pigeon et quand le pigeon est gros, il faut de très grosses ficelles. Et quand le bison encense le plantigrade, lui faisant croire à son admiration, il marque un point de flatterie. Et quand il soutient sa motion aux Nations Unies, il marque un point de dissimulation. Et quand il rabaisse devant la télévision le bélier ukrainien, il marque deux points : un médiatique pour sa famille républicaine et un de déstabilisation du chef ukrainien trop exigeant quoiqu’en position de faiblesse.

Il faut des qualités d’entremetteur interlope, prêt aux pires promesses et aux délicieux mensonges pour réussir ce genre de deal. Parce qu’embobiner un ours avec du fil de fer ne marchera pas et que subjuguer un bélier écorché avec de la farine n’est pas aisé. L’avantage du bison est qu’il n’a pas peur de se contredire d’une minute à l’autre et de jurer l’exact contraire de ce qu’il vient de signer. Donc quand l’ours voit les rouleaux de barbelé, le bison lui présente les rayons de miel. Et quand le bélier s’arcboute, le bison le boule au sol et laisse à son aide de camp le soin de le piétiner ardemment.

Et puis, ne viens-tu pas de constater que le bison a déjà réussi un bel exploit, une conquête silencieuse, une victoire sans effusion mais pas sans conséquences ?

Car lors de son premier mandat, lorsqu’il demandait aux Européens de se réarmer, ceux-ci faisaient leur bouche en cul de poule comme ils savent faire quand ils grimacent d’horreur et masquent leur rictus en ourlant leurs lèvres suffisantes. Mais depuis son deuxième mandat, tu sais parfaitement que les budgets des armées européennes se sont étoffés jusqu’à en donner le tournis aux industriels de l’armement. L’Amérique y perdra peut-être une hégémonie manufacturière, des marchés européens qui s’orienteront vers leur propre industrie, mais le bison a compris que la dette américaine générée par la défense du monde pousserait sa nation dans le mur de l’inflation. Il lui fallait réduire ses dépenses extra territoriales qui sont colossales. Et il n’avait le choix que de secouer l’arbre européen pour en faire tomber les fruits qui iront garnir leurs réserves, surtout si ce sont des grenades.

La livraison de bombes pour détruire Gaza

Bref, qu’on l’aime ou le déteste, ce bison aura marqué son époque. Ma chère Gaïa, il est difficile pour moi qui suis si éloignée de te dire s’il finira en « impeachment » pour trahison, corruption ou décoré sous les ors d’un palais de Stockholm. Je pencherai pour le châtiment plutôt que pour la récompense. Mais manipuler l’Ours requiert des talents inconnus, des ressources jaillissantes et des pirouettes étonnantes. Et puis séparer un peu des amis aussi proches que l’oncle Xi et le plantigrade mal léché doit avoir des saveurs que peu de fourrages peuvent procurer.

Mais il restera à son passif une énorme épine. Il a réautoriser la livraison de bombes massives pour détruire Gaza dont les habitants effarés se sont réveillés amputés, ensevelis, sans famille parce qu’ils étaient tout simplement là où il ne fallait pas être quand l’état d’Israël a décidé de se venger à nouveau, quitte à y perdre son honneur.

Ma chère Gaïa, nos échanges ne sont que lamentations sur les méfaits de tes Charmants mais j’espère que ta prochaine missive m’apportera des nouvelles fraîches comme la rosée, réjouissantes comme l’aube ou rassérénées par un coucher mordoré.

Ta fidèle Aurore