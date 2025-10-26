Et maintenant, la vaccination des plantes et des animaux !

Vaccins à ARNm auto amplifiants, trans amplifiants et à points quantiques de graphène… Une contamination massive du vivant est en cours ! C’est ce que dénonce, une fois encore, Jean-Marc Sabatier dans un livre « Plus rien n’échappe à l’ARN messager » (Éditions Guy Trédaniel).

C’est la grande mode de la médecine : vacciner à tout-va ! Depuis la pandémie de covid, on vaccine avec des produits nouveaux, des vaccins à ARNm auto amplifiants, trans-amplifiants dont les effets secondaires sont catastrophiques. « Une menace pour l’humanité » alertait Jean-Marc Sabatier en mars 2025.

« Une dérive technologique »

Désormais, ce ne sont plus seulement hommes, les femmes et les enfants qui sont piqués à l’ARNm, ce sont les plantes et les animaux. « Et demain, il suffira de manger une salade pour être » vacciné » affirment. Des légumes modifiés pour » protéger » ceux qui les consomment, une médecine furtive qui s’impose sans qu’on en mesure les enjeux. Ce n’est plus de la prévention, mais une dérive technologique vertigineuse, où l’expérimentation de masse devient la norme.

« À force de tout vouloir contrôler, ne risquons-nous pas de détruire l’équilibre des écosystèmes ? Des hommes aux animaux, des poissons d’aquaculture aux légumes que nous consommons, c’est tout le vivant qui pourrait être soumis en permanence à diverses formes de » vaccination » dénoncent Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougères dans un ouvrage intitulé « Plus rien n’échappe à l’ARN messager : Hommes, plantes, animaux. Une contamination du vivant est en cours » (Éditions Guy Trédaniel).

Une croyance, pas une science

Les auteurs s’inquiètent. « La » vaccination » n’est plus un outil médical : c’est un dogme, écrivent-ils. Une obsession planétaire où la science s’efface devant la croyance. Jadis rempart contre certaines maladies, le » vaccin » est devenu l’icône d’un progrès technologique aveugle, sanctifié par les politiques, les industriels et les nouveaux prêtres de la médecine. Peu importent les échecs, les effets indésirables, les promesses non tenues : l’injection est désormais la réponse à tout. »

L’exemple le plus frappant, ajoutent-ils : les vaccins à ARN messager contre le SARS- CoV-2. « Présentés comme la clé de sortie de la crise sanitaire, ils devaient éradiquer le virus. Ils ont échoué. Transmission, contamination, effets indésirables graves : autant d’alertes ignorées, dissimulées, niées. Plutôt que de faire marche arrière, on accélère. Plusieurs centaines de nouveaux vaccins et thérapies à ARN messager de deuxième génération sont en développement, pour l’homme, les animaux et les plantes. »

Jusqu’où cette folie ?