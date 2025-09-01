Prix Stanislas du meilleur Premier roman

Le Prix Stanislas 2025, meilleur premier roman de la rentrée littéraire, attribué à Agnès Gruda pour Ça finit quand, toujours ? (Éditions Les Équateurs).

Lancé en 2016 par Le Livre sur la Place accompagné par Groupama, le prix Stanislas récompense chaque année un premier roman de la rentrée littéraire. Il a pour vocation de mettre en lumière des primo-romancières et primo-romanciers dont la visibilité est plus ardue d’année en année.

Présidé cette année par le journaliste et essayiste Kamel Daoud, le jury s’est réuni ce vendredi 29 août pour élire le meilleur roman de la rentrée littéraire 2025. Composé de lecteurs salariés de Groupama et de professionnels du livre, il a choisi Agnès Gruda pour Ça finit quand, toujours ? (Éditions Les Équateurs)

Quatre familles unies par des liens indéfectibles

À l’aube des années 1950, dans une maternité de Varsovie, deux femmes font connaissance. L’une vient d’accoucher d’une fille, Ewa, l’autre d’un garçon prénommé Adam. La coïncidence, annonciatrice d’un monde nouveau, les amuse et les rapproche. Autour de Nina et Pola se rassemblent bientôt quatre familles unies par les liens du sang, de l’amitié ou du cœur. Mais les vieux démons, toujours prêts à se réveiller, dispersent la tribu aux quatre vents – en Europe d’abord puis aux États-Unis, au Canada et en Israël. Enfants et adultes y trouveront de nouveaux horizons, de nouveaux rêves qui se briseront parfois. Ils changeront de langue et de prénom. Seront tentés de revenir ou de prendre à nouveau la route. Chacun vivra l’exil différemment, selon sa terre d’adoption, mais tous refuseront obstinément de devenir des étrangers les uns pour les autres.

Une saga familiale

Agnès Gruda tisse une formidable saga familiale, embrassant cinq générations et trois continents. Entremêlant la petite et la grande histoire, elle évoque avec subtilité le déracinement, la fragilité des identités, la somme de nos transformations. Et réaffirme à chaque page la force irrépressible de la vie.

Doté de 3 000 €, le prix assure également l’achat par Groupama de près de 300 exemplaires du roman lauréat.

La remise du prix est programmée à l’occasion du Livre sur la Place à Nancy le samedi 13 septembre à 11 h 30 au Forum littéraire Bernard Pivot, Place de la Carrière.

Le jury 2025

Professionnel : Kamel Daoud (écrivain), Nathalie Broutin (ICI Sud Lorraine), Baptiste Liger (Magazine Lire), Daniel Picouly (France Ô), Pierre Vavasseur (Le Parisien), Clara Dupont-Monod (éditrice et écrivaine)

Lecteurs salariés de Groupama : Karine Heurtefeu, Carolina Katsaros, Marie-Emeline Marret, Aline Menonville, Mathilda Renaud, Catherine Vanoli

Les autres romans de la sélection finale 2025