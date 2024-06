Nancy : Edgar Morin, présidera la 46ème édition du Livre sur la Place

Il est des hommes qui embrassent et disent la vérité d’une époque.

Edgar Morin, penseur des événements de son temps et passeur intellectuel de première importance, sera le Président de l’édition 2024 du Livre Sur la Place, du vendredi 13 au dimanche 15 septembre. C’est une nouvelle reconnaissance de la qualité et de la résonance du festival littéraire de septembre pour Nancy et les nancéiens.

Orphelin à dix ans

Né en 1921, l’enfant du XXᵉ siècle – « c’est là que j’ai vécu mon adolescence, la guerre a été une école de formation très importante » aura sans cesse nourri son savoir et sa pensée des épreuves qui traverseront sa vie. De parents juifs séfarades, orphelin de mère à dix ans, il prépare pendant la Guerre d’Espagne des colis à l’attention des Républicains et, pendant l’Occupation, s’engage dans la Résistance – c’est lors de cette période qu’Edgar Nahoum adoptera et gardera le pseudonyme de « Morin ».

Témoin du stalinisme et du nazisme, mais aussi et notamment de la guerre d’Algérie, de Mai 68 et de la crise du Covid, il reste aujourd’hui encore un observateur alerte de notre époque.

Citoyen du Monde

Directeur de recherche émérite au CNRS et docteur honoris causa dans de nombreuses universités de par le monde, Edgar Morin s’est fait connaître grâce à La Méthode, ouvrage par lequel il a fondé le concept de « pensée complexe ».

Citoyen du monde, humaniste convaincu, au carrefour des savoirs, il a construit une œuvre où dialoguent des réflexions sur l’éthique, la connaissance, le langage, la beauté et la sagesse. Edgar Morin, c’est une existence sous le signe de l’engagement et du questionnement, avec toujours comme perspective de construire un monde meilleur et un altruisme affirmé avec puissance.

Edgar Morin publie ce 5 juin 2024 L’année a perdu son printemps aux éditions Denoël, roman autobiographique inédit, écrit en 1946, qui éclaire la construction psychique, intellectuelle et politique de l’un des plus grands penseurs de notre temps.