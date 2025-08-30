Guillaume Gallienne, président du Livre sur la Place de Nancy

La 47ᵉ édition de l’événement littéraire de rentrée se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025. Plus de 130 000 visiteurs sont attendus, ainsi que 500 auteurs et illustrateurs. Près de 200 d’entre eux participant à des débats, rencontres et animations.

La programmation met l’accent sur la sincérité, l’introspection et les thèmes humains comme l’identité, l’exil, l’enfance, le désir et le souvenir, tout en couvrant tous les genres : romans, essais, bandes dessinées, littérature jeunesse et plus. Le salon sera présidé par Guillaume Gallienne, acteur, réalisateur, écrivain et sociétaire de la Comédie-Française, connu pour son humour, sa sensibilité et son premier roman Le Buveur de brume (mai 2025). Il succède à Edgar Morin et animera l’événement avec des lectures et des échanges, en écho à ses années de lectures littéraires sur Radio France.

Horaires généraux du chapiteau place de la Carrière

vendredi 12 septembre : 9h à 19h

samedi 13 septembre : 10h à 19h

dimanche 14 septembre : 10h à 18h

Les dédicaces auront lieu tout au long des trois jours sous le chapiteau, avec plus de 200 maisons d’édition présentes. Des animations familiales, ateliers pour enfants (sérigraphie, dessin, contes) et lectures publiques seront proposées, notamment au Petit Palais (devant le Palais du Gouvernement) et à l’Arc Héré.

Temps forts et programme

La programmation complète a été dévoilée le 26 août 2025. Elle inclut 237 auteurs et autrices dans des événements variés : débats d’idées, rencontres, duos d’auteurs, lectures, remises de prix et spectacles. Voici un aperçu des moments phares.

Vendredi 12 septembre : Inauguration et débats d’ouverture

11h : Rencontre avec Anne Sinclair, présidente du 23e Prix Livre et Droits Humains (remise du prix le même jour à l'Hôtel de ville). Thème : droits humains et journalisme.

, présidente du 23e Prix Livre et Droits Humains (remise du prix le même jour à l’Hôtel de ville). Thème : droits humains et journalisme. Midi : Inauguration au Forum littéraire Bernard Pivot (probablement place de la Carrière).

Midi : Inauguration au Forum littéraire Bernard Pivot (probablement place de la Carrière).

15h : Enregistrement de l'émission Big Bang (France Inter) à l'Opéra national de Lorraine, animée par Christophe Galfard sur la science et la littérature.

(France Inter) à l’Opéra national de Lorraine, animée par Christophe Galfard sur la science et la littérature. 16 h 30 : Rencontre avec Nicolas Demorand (Intérieur nuit, Les Arènes) à la Salle Poirel, sur la santé mentale.

(Intérieur nuit, Les Arènes) à la Salle Poirel, sur la santé mentale. Débats d’idées : Focus sur l’actualité avec romanciers, philosophes et journalistes (ex. : thèmes comme l’empathie et la résistance face à la censure).

Soirée : Spectacle sur les façades de la place Stanislas à 22 h 45 (retardé pour un dîner à l’Hôtel de ville).

Samedi 13 septembre : Rencontres et prix

Débats et duos : Christine Angot et Emmanuel Carrère sur l’introspection et l’identité. Franck Thilliez en rencontre polar/thriller. Javier Cercas, Patrice Spinosi, Thomas VDB, Serena Giuliano, David Foenkinos, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Andrew O’Hagan, Jenny Erpenbeck, Violaine Bérot, Alfred de Montesquiou, Philippe Claudel, Richard Malka, Laurent Mauvignier, Michel Hazanavicius, Jonathan Coe, Jayne Anne Phillips, Gabriela Cabezón Cámara.• 19h : Carte blanche à Jean-Marie Gustave Le Clézio (prix Nobel de littérature), lecture de textes fondateurs

accompagnée de musique par Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel, à l’Opéra national de Lorraine.• Prix : Remises potentielles comme le Prix des libraires de Nancy – Le Point (coup de cœur de la rentrée).

Dimanche 14 septembre : Clôture et littérature jeunesse

• Focus sur le jeune public : Ateliers et contes avec auteurs comme Daniel Picouly ou Émile Jadoul.

• Débats : Échanges sur la traduction, la nature et l’amour (en lien avec les thèmes de l’édition).

• Concert dessiné avec Arthur H et Alfred.

• Spectacle sur les façades de la place Stanislas à 22h (dernière de la saison).

Les Prix

Prix Stanislas (meilleur premier roman), présidé par Kamel Daoud (lauréat Goncourt des Lycéens 2014 et Goncourt 2024 pour un autre ouvrage).

(meilleur premier roman), présidé par Kamel Daoud (lauréat Goncourt des Lycéens 2014 et Goncourt 2024 pour un autre ouvrage). Prix Gingko du livre audio , présidé par Mathias Malzieu (chanteur de Dionysos et écrivain).

, présidé par Mathias Malzieu (chanteur de Dionysos et écrivain). Prix du Livre Environnement (20ᵉ édition).

(20ᵉ édition). Prix Métropolitain du réseau Stan (première édition en 2025).

du réseau Stan (première édition en 2025). Autres : Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux (depuis 1980), La Feuille d’Or de Nancy (pour un auteur du Grand Est), Prix des enfants (Nouvelle de la classe).

Auteurs et invités notables

Plus de 500 auteurs pour dédicaces, dont une centaine du Grand Est et 16 nationalités représentées. Parmi les confirmés : Guillaume Gallienne, Anne Sinclair, Kamel Daoud, Mathias Malzieu, Raphaël Quenard, Franck Thilliez, et des membres de l’Académie Goncourt comme Philippe Claudel (président), Christine Angot, Pierre Assouline, Pascal Bruckner, Françoise Chandernagor, Éric-Emmanuel Schmitt.

Guillaume Gallienne

Guillaume Gallienne est le président de l’édition 2025 du Livre sur la Place. Son talent, son élégance, son humour, sa mélancolie et sa vivacité nous donnent un élan incroyable.

Acteur, dramaturge, metteur en scène, réalisateur et sociétaire de la Comédie-Française, il a été récompensé par un Molière en 2010 et par cinq Césars en 2014 pour son film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » Il a aussi, pendant dix ans, lu chaque samedi de grands textes de la littérature sur France Inter. Il vient de publier son premier roman, un récit personnel, libre et engagé, dans lequel il plonge dans l’histoire familiale et ses fantômes : cette lignée géorgienne incroyable qui a façonné l’homme et le comédien qu’il est devenu.

Le passeur Guillaume Gallienne est donc aussi écrivain. Et si la littérature l’a construit, si ses lectures ont nourri ses rêves et certainement autorisé ses plus grands désirs, en passant de l’autre côté, il lui rend bien ce qu’elle lui a donné. Lecteur, passeur, écrivain, Guillaume Gallienne est un homme itinérant dans le monde de la littérature. Et ça, « ça peut pas faire de mal ! »

▶Vendredi 12 septembre à 18 h 15 à l’Opéra national de Nancy-Lorraine : Grande rencontre. En partenariat avec EDF, le magazine Elle et l’Institut des Sourds de la Malgrange.

▶Samedi 13 septembre à 15h à l’Opéra national de Nancy-Lorraine : De la colère au rire

Lecture d’extraits de textes de Victor Hugo, Marcel Proust, Marguerite Duras, Gabriel García Márquez, ainsi

que des extraits de son récit Le buveur de brume. Des textes pleins de colère et d’autres d’éclats de rires.

