Il était une fois l’Amérique

Les films racontent les Etats-Unis au Festival du Cinéma Américain de Deauville, où « In the summers » a reçu le Grand Prix de la 50ème édition, et où furent ovationnés ces derniers jours Francis Ford Coppola et Natalie Portman.

Lors de la soirée d’ouverture du 50ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, Camélia Jordana avait interprété la chanson « Un homme et une femme », en hommage à Anouk Aimée. Chaque soir avant les projections, était diffusée une pub Chanel où Brad Pitt et Penelope Cruz jouent un mini-remake du film de Claude Lelouch. Logiquement, à quelques mètres des planches et de la plage où il a tourné, le cinéaste français a fait la clôture du festival samedi soir avec son 51ème film, « Finalement » (sortie le 13 novembre) avec Kad Merad en trompettiste et une musique composée par Ibrahim Maalouf (écarté du jury du festival). « Tout ce qui nous arrive c’est pour notre bien », promet cette histoire qui évoque « la santé, l’amour, l’amitié, la famille, l’argent ».

La veille, Claude Lelouch était déjà sur la scène parmi une douzaine d’anciens présidents de jurys du festival normand, Costa-Gavras, Christophe Honoré, Jean-Jacques Annaud, Pierre Lescure, Guillaume Canet, Audrey Dana, Mélanie Thierry, Clémence Poésy, Elodie Bouchez, Anne Berest, Rebecca Zlotowsky… venus fêter ce 50ème anniversaire.

« Deux amis sont devenus amants »

Restera dans les archives la superbe ovation que le public a offert ce soir-là au mythique cinéaste Francis Ford Coppola (« Le Parrain », « Apocalypse Now »…). « J’ai beaucoup de très bons souvenirs personnels ici », confiait le vieux réalisateur, avant la projection de sa nouvelle dinguerie, « Megalopolis » (sortie le 25 septembre), une spectaculaire fable de science-fiction. Coppola a ainsi raconté qu’il y a 62 ans, dans un hôtel tout proche, « deux amis sont devenus amants », et là a commencé son histoire avec Eleanor, son épouse et proche collaboratrice, disparue en avril.

Lui qui a aussi des « souvenirs personnels » à Deauville, Michael Douglas était là pour l’ouverture, et Natalie Portman était présente à la clôture, pour y recevoir un hommage prononcé par Isabelle Adjani, avant que ne soit révélé le palmarès, le jury étant présidé cette année par le comédien Benoît Magimel. Déjà primé au festival de Sundance, c’est « In the summers » d’Alessandra Lacorazza Samudio qui a reçu le Grand Prix et le Prix de la Révélation ; ce premier film sensible sur la relation père-fille raconte les visites estivales de deux filles à leur père « aimant et téméraire », mais aussi très dépendant.

« Les choix ont des conséquences et déterminent notre avenir », est-il dit au début de « The Knife » de Nnamdi Asomugha, Prix du Jury ; également acteur principal de ce récit stressant, le réalisateur a filmé « une famille ordinaire dans des circonstances extraordinaires, plongée dans un système faussé dès le départ », lors d’une nuit perturbée par l’intrusion d’une inconnue dans leur maison. Bouleversé par un tragique récit sur l’immigration, le Public de Deauville a décerné son Prix à « The Stranger’s Case » de Brandt Andersen, dans lequel Omar Sy tient un rôle de salaud. « Hollywood pense que vous ne voulez pas voir de films sur les réfugiés », disait le réalisateur, qui n’avait pas encore de distributeur en France.

Racisme, violence, imigration…

Le jury de la critique a choisi « Color Book » de David Fortune, qui évoque avec tendresse le rapport père-fils, celui-ci étant « différent », trisomique et désormais sans maman. « C’est un combat de tous les jours, qui contient de la beauté et de la joie, il n’est jamais facile de faire accepter des gens différents », constate le réalisateur. Le Prix Barrière du 50ème a été décerné à « La Cocina » du réalisateur mexicain Alonso Ruizpalacios (dont « Un homme et une femme » est le film préféré de son père), une immersion dans les tumultueuses cuisines d’un restaurant de New York, où la plupart des employés sont des immigrés. Et le Prix Canal+ spécial 50ème anniversaire va à « The School Duel » de Todd Wiseman Jr., une flippante dystopie : pour réduire les fusillades dans les écoles, est organisé un tournoi télévisé où des collégiens sont poussés à s’entretuer.

Le Festival avait aussi programmé un hommage au documentariste Frederick Wiseman (94 ans), mais le « maître à filmer » n’a pu se déplacer à Deauville pour raisons de santé. Sous le label « Il était une fois l’Amérique », trois de ses films tournés dans les années 70 (« Law and order », « Hospital », « Juvenile court »), ont été restaurés et sont désormais en salles depuis quelques jours. Wiseman avait filmé une réalité américaine, la justice, l’hôpital, la police… et c’est aussi les Etats-Unis que racontent les films présentés au Festival, le racisme, la violence, la prison, la misère sociale, l’immigration, les armes, la différence… Ce qu’il était une fois l’Amérique.

Patrick TARDIT

50ème Festival du Cinéma Américain à Deauville, www.festival-deauville.com

Palmarès

Grand Prix : IN THE SUMMERS d’Alessandra Lacorazza Samudio

Prix du Jury : THE KNIFE de Nnamdi Asomugha

Prix du Public de la Ville de Deauville : THE STRANGERS’ CASE de Brandt Andersen

Prix de la Critique : COLOR BOOK de David Fortune

Prix de la Révélation 2024 : IN THE SUMMERS d’Alessandra Lacorazza Samudio

Prix Barrière du 50ème : LA COCINA de Alonso Ruizpalacios

Prix CANAL + spécial 50e anniversaire : THE SCHOOL DUEL de Todd Wiseman Jr.

Prix d’Ornano-Valenti 2024 : RABIA de Mareike Engelhardt