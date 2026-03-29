« La crise pétrolière se propage dans le monde entier. De nombreux pays vont jusqu’à des mesures extrêmes pour rationner leurs approvisionnements en conséquence. Voici tous les cas que j’ai pu trouver : (post sur X de Resilients.tv & Resilients.news)

Les Philippines ont déclaré une urgence nationale en matière d’énergie. Les bureaux gouvernementaux ont adopté une semaine de travail de quatre jours, et les agences doivent réduire leur consommation de carburant et d’électricité de 10 à 20 %.

Le Sri Lanka a instauré un jour férié hebdomadaire pour les fonctionnaires et les écoles. Il a également réactivé un système de rationnement du carburant basé sur des codes QR qui limite les voitures privées à 25 litres d’essence par semaine.

Le Pakistan a fermé les écoles pendant deux semaines et réduit de 50 % les allocations gratuites de carburant pour les véhicules gouvernementaux. Il a également augmenté les prix du carburant à indice d’octane élevé de 60 %.

Le Bangladesh a fermé les universités et les collèges et mis en place des coupures d’électricité tournantes de cinq heures pour les ménages afin de prioriser le secteur de l’exportation de vêtements.

La Corée du Sud a lancé une campagne nationale d’économie d’énergie et libéré un record de 22,46 millions de barils de réserves stratégiques de pétrole. Elle a également temporairement levé les limites sur la combustion du charbon.

La Thaïlande a ordonné aux fonctionnaires de travailler depuis chez eux, réglé la climatisation des bureaux à 26–27 °C et suspendu les exportations de pétrole pour préserver les stocks nationaux.

Le Japon a annoncé sa plus grande libération jamais réalisée de réserves stratégiques de pétrole, soit environ 45 jours de consommation, afin de stabiliser les marchés locaux.

L’Égypte a ordonné des fermetures anticipées pour les centres commerciaux, les restaurants et les bureaux gouvernementaux tout en éteignant les panneaux d’affichage illuminés.

Le Myanmar a introduit un système de rationnement « pair-impair » où les véhicules privés ne peuvent acheter du carburant que les jours alternés en fonction du numéro de leur plaque d’immatriculation.

Au Népal, la société publique de pétrole a commencé à rationner le gaz de cuisson en remplissant les bouteilles à seulement la moitié de leur capacité normale (7,1 kg) et encourage un passage national aux cuisinières à induction.

L’Inde a invoqué des pouvoirs d’urgence pour détourner le gaz de pétrole liquéfié (GPL) des utilisateurs industriels afin de prioriser les besoins domestiques en cuisine.

La Slovénie est devenue le premier membre de l’UE à mettre en œuvre le rationnement du carburant, limitant les conducteurs privés à 50 litres d’essence par semaine et les entreprises à 200 litres.

Le Bhoutan a officiellement interdit la vente de carburant dans des bidons pour prévenir le stockage et a établi des priorités strictes de rationnement pour les services d’urgence.

Le Vietnam accélère la transition vers l’essence mélangée à l’éthanol avant le calendrier prévu pour réduire sa dépendance aux importations de carburants fossiles purs.

Le Soudan du Sud a commencé à rationner l’électricité dans sa capitale, Juba, en raison du coût élevé du pétrole utilisé pour la production d’électricité.

Le Laos a rendu le travail à domicile obligatoire pour tous les fonctionnaires non essentiels et a introduit des rotations d’équipes pour réduire la demande de déplacements domicile-travail.

Cela empire. Les producteurs du Golfe sont presque à leur capacité maximale de stockage ; une fois qu’ils n’auront plus d’espace pour stocker le pétrole invendu, ils seront forcés de « fermer » (fermer définitivement) les puits, ce qui peut causer des dommages géologiques à long terme aux champs pétrolifères.

Ceci est la pire crise pétrolière de l’histoire. Et cela va empirer bien plus. Contrairement aux chocs précédents, cette crise a éliminé la capacité de réserve mondiale parce que les grands producteurs comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont physiquement coupés de leurs clients par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Tout cela pour quoi ? »