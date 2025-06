La France creuse sa dette publique

La dette publique française a atteint 3 345,8 milliards d’euros fin mars 2025, en hausse de 40,5 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. Elle représente désormais 114,0% du PIB, contre 113,2% fin 2024 (INSEE).

Évolution par secteur

L’État porte l’essentiel de cette augmentation avec +36,7 milliards d’euros, principalement via l’émission de titres négociables à long terme. Parallèlement, l’État a réduit sa trésorerie et ses titres de court terme.

Les administrations de Sécurité sociale contribuent à hauteur de +3,3 milliards d’euros, avec des hausses notables pour l’Urssaf (+1,5 Md€), l’Unedic (+1,5 Md€) et la Cades (+0,7 Md€). Leur trésorerie a fortement diminué.

Les collectivités locales voient leur dette augmenter modérément de +0,6 milliard d’euros. Les régions s’endettent davantage tandis que les communes et départements réduisent leur dette.

Les divers organismes d’administration centrale maintiennent une dette stable.

Impact sur la dette nette

La dette nette augmente plus fortement que la dette brute (+52,6 Md€) et atteint 106,1% du PIB, en raison de la diminution des actifs des administrations publiques, notamment leur trésorerie (-11,4 Md€).