Droits de douane : la guerre est déclarée entre l’Europe et les États-Unis

Washington menace de taxer jusqu’à 200% les vins et spiritueux européens et donc français, en représailles aux mesures de Bruxelles.

Un bras de fer aux enjeux colossaux

La guerre commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne prend une nouvelle dimension. Ce jeudi 13 mars, le président américain Donald Trump a lancé une menace explicite : imposer des droits de douane à hauteur de 200 % sur le champagne, le vin et les spiritueux européens si l’UE ne retire pas immédiatement sa taxation de 50 % sur le whisky américain. Une annonce qui vise particulièrement la France, premier exportateur de ces produits vers les États-Unis.

Dans un message posté sur Truth Social, Donald Trump a dénoncé une Union européenne « hostile et abusive », accusant Bruxelles de chercher à exploiter les États-Unis à travers des politiques fiscales et tarifaires agressives. Ce nouvel épisode s’inscrit dans une surenchère initiée par les États-Unis, qui avaient auparavant imposé des taxes de 25 % sur l’acier et l’aluminium européens.

L’UE se prépare à riposter

Face aux menaces de Washington, Bruxelles maintient sa position. Mercredi, la Commission européenne a annoncé son intention de renforcer les droits de douane sur plusieurs produits américains en réponse aux taxes imposées par les États-Unis. Une posture défendue avec fermeté par le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin : « Nous ne céderons pas aux menaces et protègerons toujours nos filières. »

La France exporte pour 3,8 Milliards aux USA

Les tensions entre les deux blocs pourraient avoir de lourdes conséquences économiques. Le marché américain est en effet le premier débouché international des vins et spiritueux européens, avec des exportations françaises atteignant 3,8 milliards d’euros en 2024. Une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente, malgré les difficultés rencontrées sur le marché asiatique, notamment en raison des mesures anti-dumping imposées par la Chine sur les eaux-de-vie européennes.

Alors que la crise commerciale s’intensifie, les producteurs européens et américains s’inquiètent d’une escalade qui pourrait nuire à un commerce florissant et à l’équilibre des échanges transatlantiques. Reste à savoir si une issue diplomatique pourra être trouvée avant que les surtaxes ne viennent bouleverser durablement le secteur.

🚨🇺🇸🇫🇷🇪🇺 ALERTE INFO | Donald Trump menace de TAXER DE 200% le champagne et les vins français et de l’UE, après que l’UE a annoncé des droits de douane renforcés sur des produits américains importés. (Le Parisien) pic.twitter.com/UT7lokUBNC — Cerfia (@CerfiaFR) March 13, 2025