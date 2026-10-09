Groupe EBRA : la presse régionale en grève contre les suppressions de postes et l’intelligence artificielle

Ce 9 octobre, les salariés des neuf quotidiens du groupe EBRA sont appelés à cesser le travail. En cause : un plan de départs pouvant concerner 400 salariés sur 3 200 et le recours accru à l’intelligence artificielle. Derrière la bataille sociale, une question essentielle : quel avenir pour l’information de proximité ?

La presse quotidienne régionale est à un tournant. Ce vendredi 9 octobre 2026, les salariés des neuf journaux du groupe EBRA, propriété du Crédit mutuel, se mobilisent contre une réorganisation d’ampleur qui menace, selon les syndicats, les emplois, les conditions de travail et l’indépendance du travail journalistique face à l’automatisation.

À l’appel du Syndicat national des journalistes (SNJ), rejoint par plusieurs organisations syndicales, le mouvement touche notamment L’Est républicain, Le Républicain lorrain, Vosges Matin, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Le Progrès, Le Dauphiné libéré, Le Bien public et Le Journal de Saône-et-Loire. Une mobilisation simultanée inédite dans l’histoire du groupe, selon les représentants syndicaux. Source : Le Monde, 8 octobre 2026.

400 postes supprimés : le prix de la transformation ?

Présenté en juin dernier, le plan stratégique « EBRA 2030 » prévoit jusqu’à 400 départs volontaires sur un effectif total d’environ 3 200 salariés, soit plus de 10 % des effectifs. Une centaine de postes de journalistes seraient concernés. En parallèle, 68 créations de postes sont annoncées, principalement pour renforcer certaines expertises éditoriales.

La direction justifie cette réorganisation par les difficultés économiques du secteur. En dix ans, les ventes des journaux du groupe ont été divisées par deux. En 2025, la perte d’exploitation a dépassé les 10 millions d’euros. L’objectif affiché est de retrouver l’équilibre financier dès 2028, tout en accélérant le développement numérique.

Pour les syndicats, ces arguments ne suffisent pas à justifier l’ampleur des suppressions envisagées. Ils redoutent que les départs, même présentés comme volontaires, fragilisent durablement les rédactions et les services techniques qui assurent la fabrication des journaux.

L’intelligence artificielle au cœur du conflit

C’est l’autre point de crispation majeur. Le groupe entend automatiser certaines opérations éditoriales, notamment la mise en page et le calibrage des articles. La réorganisation doit aussi permettre d’accélérer la production numérique et d’harmoniser certains processus entre les titres.

Les syndicats dénoncent un déploiement de l’intelligence artificielle sans concertation suffisante avec les salariés. Ils s’inquiètent particulièrement du devenir des secrétaires de rédaction, chargés notamment de relire les textes, de vérifier leur cohérence, de les titrer et de préparer les pages.

Pour les représentants du personnel, automatiser ces tâches ne revient pas simplement à moderniser un outil de production. Cela modifie la chaîne éditoriale et la répartition des responsabilités dans les rédactions.

Ils réclament notamment l’abandon du projet de mise en page automatique et une révision des conditions d’utilisation de l’IA. Leur crainte : voir se multiplier des contenus standardisés, insuffisamment vérifiés, au détriment des exigences déontologiques du journalisme.

La direction défend, de son côté, une transformation destinée à préserver la viabilité du groupe et à dégager davantage de moyens pour les reportages locaux, les enquêtes et les interviews. Elle prévoit également de développer des contenus spécialisés, notamment sur le logement, la santé et le pouvoir d’achat.

Le paradoxe d’un groupe bancaire prospère

La mobilisation prend également une dimension symbolique en raison de l’identité de l’actionnaire. EBRA appartient au Crédit mutuel Alliance fédérale, qui a annoncé un bénéfice net de plusieurs milliards d’euros en 2025.

Les syndicats estiment que les moyens financiers de la maison mère devraient permettre de protéger davantage les emplois et d’investir dans une information de qualité. Ils opposent les résultats du groupe bancaire aux suppressions annoncées dans sa filiale de presse.

La comparaison mérite toutefois d’être nuancée : les résultats d’une banque et ceux d’un groupe de presse ne répondent pas aux mêmes équilibres économiques. EBRA est confronté à la baisse de la diffusion papier et à la transformation des recettes publicitaires. Mais la question du niveau d’investissement que son actionnaire est prêt à consentir demeure au centre du débat.

Dans le Grand Est, l’information locale en première ligne

En Lorraine et dans les Vosges, L’Est républicain, Le Républicain lorrain et Vosges Matin sont directement concernés. Les conséquences de la réorganisation ne se limiteront donc pas aux sièges des journaux ou aux services de fabrication.

La presse quotidienne régionale assure une couverture de terrain que les médias nationaux ne peuvent remplacer partout : conseils municipaux, tribunaux, faits divers, vie associative, économie locale et décisions des collectivités.

Moins de journalistes et de personnels chargés de la vérification et de l’édition pourraient signifier moins de temps consacré aux enquêtes, aux déplacements et au contrôle des informations. Ce risque est particulièrement sensible dans les territoires où les journaux locaux constituent l’une des principales sources d’information sur la vie publique.

Il ne s’agit pas de prétendre que toute utilisation de l’IA dégrade nécessairement le journalisme. Ces outils peuvent aussi assister les professionnels. Mais leur efficacité ne dispense ni de la vérification des faits ni de la responsabilité éditoriale humaine.

La bataille de la presse de demain

La grève du 9 octobre dépasse ainsi la seule défense des emplois. Elle révèle une contradiction au cœur de la transformation des médias : comment réduire les coûts, accélérer la production numérique et préserver, dans le même temps, le travail de terrain qui fait la valeur d’un journal régional ?

Pour la direction d’EBRA, l’enjeu est de redresser un modèle économique fragilisé et d’éviter une dégradation plus profonde de la situation financière. Pour les syndicats, le risque est de sacrifier les compétences humaines qui donnent à chaque titre sa connaissance du territoire et sa crédibilité.

L’intelligence artificielle n’est pas le seul défi de la presse régionale. La baisse de la diffusion papier, la concurrence des plateformes et l’évolution des usages imposent déjà une transformation profonde. Mais la manière dont cette mutation sera conduite pèsera sur la confiance des lecteurs.

Une presse locale peut-elle rester un contre-pouvoir si elle réduit les moyens humains nécessaires pour enquêter, vérifier et rendre compte ? C’est la question soulevée par cette mobilisation. Et elle concerne bien au-delà des seuls salariés d’EBRA : elle touche tous les citoyens pour lesquels l’information de proximité reste un élément essentiel de la vie démocratique.