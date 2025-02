Nancy : l’IA et l’automatisation au cœur d’une soirée exceptionnelle

La CCI Grand Nancy Métropole organise une conférence majeure sur l’intelligence artificielle et l’automatisation, promettant des solutions concrètes pour les entreprises locales. Le 12 mars à la CCI 54.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle révolutionne le monde professionnel, Nancy s’apprête à accueillir un événement d’envergure. Le 12 mars 2025, la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, en collaboration avec plusieurs partenaires prestigieux, organisera une soirée dédiée à l’IA et l’automatisation, intitulée « Intelligence artificielle et automatisation : comment gagner en efficacité ? »

Une transformation inévitable du monde professionnel

Selon les dernières études de McKinsey, la moitié des activités professionnelles pourrait être automatisée d’ici à 2030. Cette révolution technologique ne se cantonne plus à l’industrie, mais s’étend désormais aux services, au commerce et à l’administration. L’IA s’impose comme un outil incontournable pour l’analyse des données en temps réel, l’automatisation des tâches répétitives et l’amélioration de la relation client.

Un événement riche en expertises

La soirée, qui se déroulera de 19h à 22h, accueillera notamment Gilles RAYMOND, dirigeant de READ 360, une société spécialisée dans la transformation digitale. Au programme : analyses des tendances actuelles, cas pratiques, démonstrations et retours d’expériences d’entrepreneurs. Les participants pourront découvrir des applications concrètes en gestion d’entreprise, marketing digital et relation client.

Une initiative locale d’envergure

Cette conférence gratuite, mais sur inscription, est le fruit d’une collaboration entre acteurs majeurs de la région : Les Vitrines de Nancy, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, l’Ordre des Experts-Comptables Région Grand Est et le Crédit Agricole Lorraine. Elle s’inscrit dans la mission de la CCI Nancy Meurthe-et-Moselle de soutenir l’innovation et le développement économique local.

Les entreprises intéressées sont invitées à s’inscrire rapidement, le nombre de places étant limité. Cette soirée promet d’être un tremplin pour les professionnels souhaitant intégrer l’IA et l’automatisation dans leur stratégie de développement.

Plus d’informations et inscriptions ici