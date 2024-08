INSEE : Une enquête inédite sur l’industrie automobile

L’Insee lance le 16 septembre 2024 une nouvelle enquête nationale auprès de 14 000 entreprises qui participent à la conception et à la fabrication de véhicules automobiles.

Cette première enquête spécifiquement sur la filière automobile vise à mieux connaître cette industrie dans un contexte économique, écologique et technologique en mutation.

La filière fait face à des enjeux majeurs avec l’arrivée de nouveaux acteurs à la pointe de la technologie électrique et la fin programmée des ventes de modèles thermiques en Europe à l’horizon 2035. L’enquête vise à délimiter précisément le périmètre de la filière, mesurer son poids économique et comprendre son fonctionnement.

Un milieu en forte évolution

Une enquête nécessaire dans un contexte économique, écologique et technologique en forte évolution. Suite à la pandémie et à la nouvelle donne géopolitique, la filière automobile française a connu une contraction des volumes de production, une chaîne logistique fragilisée, un coût de l’énergie renchéri et des difficultés pour l’approvisionnement en composants, notamment en semi-conducteurs.

D’une part, cette enquête vise à délimiter le périmètre de la filière automobile en France et à mesurer son poids dans l’économie. D’autre part, elle s’attache à analyser l’activité économique et l’internationalisation de la production automobile, et enfin à mesurer les adaptations et perspectives.

Perspectives d’évolution

Divers thèmes sont questionnés avec notamment:

le positionnement dans la filière automobile, les relations interentreprises, les activités de donneur d’ordre ;

les difficultés de recrutement, les soutiens financiers reçus ;

les perspectives d’évolution de l’entreprise, de diversification des activités ou encore les projets d’amélioration de la performance environnementale.

Une enquête d’initiative nationale à caractère obligatoire pour les entreprises. Les informations demandées dans cette enquête n’étant pas produites par les sources administratives existantes ou par d’autres enquêtes du système statistique public, la réponse à cette enquête est obligatoire. La collecte est effectuée par internet (avec possibilité d’envoi par courrier sur demande) du 16 septembre 2024 au 31 janvier 2025.

Une enquête proche a été récemment menée par l’Insee auprès des 13 800 entreprises de la filière aéronautique et spatiale. Elle a permis notamment de répondre à la demande croissante de connaissances statistiques des acteurs de la filière dans un contexte particulier post crise sanitaire.

Pour en savoir plus sur l’enquête