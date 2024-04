Alsace : CGA aux côtés des artisans boulangers

CGA, entreprise pionnière de la restauration boulangère et du « snacking » en Alsace, s’est imposée au fil des années comme référence dans ce marché en pleine expansion.

Au-delà de la fourniture des ingrédients et produits alimentaires, l’entreprise se positionne comme partenaire privilégié des artisans boulangers à qui elle propose des solutions uniques, créatives et inspirantes pour leur permettre de développer leur activité snacking (plats prêts à être mangés sur le pouce). Jouant un rôle déterminant dans cette dynamique économique sur la région, et pour répondre toujours mieux aux besoins de ses clients dans un marché en constante évolution, CGA a, elle aussi, entrepris avec succès, une profonde mutation de son modèle économique et investi 1 million d’euros pour tripler ses capacités d’accueil et de stockage.

Produits alimentaires pour les boulangers

Fondée à Mutzig en 1994, l’entreprise est depuis 30 ans spécialisée dans la fourniture de produits alimentaires pour les artisans boulangers. Elle est aujourd’hui dirigée par Charles Weiss qui l’a rachetée fin 2018. Pour le jeune chef d’entreprise, le challenge était de conserver l’acquis de la société et la confiance des clients, tout en apportant à sa structure la modernité, les moyens et les compétences nécessaires à son développement.

La consommation de pain en baisse

Sous son impulsion, CGA n’a cessé d’innover pour proposer de nouveaux produits et des prestations inédites et qualifiantes aux artisans boulangers engagés dans le snacking. Une activité en plein essor, nécessaire et incontournable aujourd’hui pour la branche qui connait depuis 5 ans une baisse de -36 % de la consommation de pain (enquête IFOP), et représente un formidable levier de croissance, générateur de nouveau trafic et d’une augmentation substantielle de chiffre d’affaires pouvant représenter de 35 à 50 % de leur CA.

Des choix également pertinents pour l’entreprise alsacienne qui depuis 5 ans a doublé le nombre de ses clients et de ses références produits, et a quasiment triplé son chiffre d’affaires et ses effectifs et la surface de ses locaux et entrepôts.

Elle compte aujourd’hui :

15 salariés

4,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023

plus de 350 références produits

plus de 250 clients dans toute l’Alsace et une partie du Grand Est, de Saint-Avold à Héricourt

Au service des artisans boulangers depuis 30 ans

Forte de son expérience de 30 ans et de sa profonde connaissance des marchés, CGA se considère légitimement comme partenaire privilégié des artisans boulangers pour les soutenir dans leur activité snacking.

« Nous sommes une entreprise à taille humaine, proche de nos clients, toujours à leur écoute, disponibles pour les conseiller et répondre à tous leurs besoins »rappelle Charles Weiss, Directeur de CGA.

Une proximité géographique aussi, car l’entreprise privilégie les circuits directs avec ses propres fournisseurs locaux et nationaux, en adéquation avec sa clientèle, offrant souplesse, flexibilité et réactivité pour la livraison des produits, disponibles en permanence chez CGA et livrés en 24/48 heures.

Et une proximité commerciale, car les conseillers de CGA sont tous issus des métiers de bouche, à même d’apporter aux clients des solutions techniques, des informations sur les nouvelles tendances de la restauration boulangère, de leur faire découvrir de nouveaux produits…

Créateur de goûts et innovateur en restauration boulangère

Alors que le snacking est en plein essor (23,4 milliards de CA en France en 2023) les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils recherchent des solutions repas rapides, saines, équilibrées, diversifiées, économiques … Mais aussi haut de gamme, leur proposant des saveurs nouvelles et des expériences culinaires inédites…

L’expertise de CGA en restauration boulangère lui permet d’être force de proposition auprès de ses clients pour qu’ils puissent répondre au mieux aux nouvelles envies des consommateurs.

Ses gammes étendues de plus de 350 références, de produits classiques aux plus recherchés, apportent aux boulangers tout le potentiel pour élargir et diversifier leurs offres restauration de façon optimale.

Des produits d’excellence, sourcés à 80 % chez des producteurs alsaciens et nationaux, rigoureusement sélectionnés pour leur qualité et leur fraîcheur, certifiés et labellisés pour la plupart.

Meilleurs produits, meilleurs prix

« D’autant plus que nous avons adhéré au GRAL, un GIE de grossistes français dont la centrale d’achats est basée à Rungis et qui a créé sa marque de distributeurs ‘’Grand Cœur’’. Grâce à ces achats en commun, nous pouvons bénéficier des meilleurs produits au meilleur prix. Et ces relations interprofessionnelles nous donnent l’occasion d’être constamment informés des nouvelles tendances du marché. Ce qui est un grand avantage et créé une différence notable ! » souligne Charles Weiss.

Mais les produits seuls ne suffisent pas. L’ambition de CGA est d’être véritablement aux côtés de ses clients pour leur donner d’optimiser leur démarche snacking par une offre gourmande, attrayante et diversifiée et ainsi leur permettre de se démarquer réellement face à la concurrence.

Elle les accompagne par des conseils personnalisés et des concepts uniques.

Elle leur présente les nouveaux produits et l’évolution des tendances, des goûts inédits et des saveurs novatrices pour des préparations originales.

Elle conçoit à leur intention des fiches recettes inspirantes pour séduire les consommateurs, à la recherche d’expériences culinaires nouvelles.

Des dégustations de produits

Dans cette démarche, CGA a même créé en son siège un nouveau ‘’showroom’’ pour des concepts événements ‘’sur mesure’’ d’un genre nouveau. Charles Weiss y invite ses clients à des dégustations selon une thématique gastronomique spécifique, soit suggérée par ses conseillers, soit à la demande d’un client. Par exemple : recettes végétaliennes, orientales, italiennes…

2023 : Année stratégique de modernisation et d’agrandissement

La restauration boulangère est un marché en constante évolution et CGA a suivi cette évolution. En cinq ans, Charles Weiss a permis à son entreprise de doubler le nombre de ses clients et de ses références produits, et de tripler ses effectifs.

Mais pour faire face à l’accroissement de son activité, être toujours en mesure d’apporter à ses clients la même qualité de services et d’assurer le bien-être de ses équipes au travail, le temps était venu pour lui de repenser son modèle économique et de restructurer entièrement son entreprise.

En 2023, il investit un million d’euros pour moderniser ses équipements et, surtout, agrandir ses surfaces de bureaux et de stockage pour permettre à ses équipes de travailler dans les meilleures conditions.

Il informatise le système de bons de commandes, se dote d’une nouvelle flotte de camions frigorifiques, plus modernes et plus écologiques, et entreprend de grands travaux pour tripler la surface de l’entreprise.

Avec notamment la construction de 800 M2 d’entrepôts et de stockage en froid positif et froid négatif, dotés d’un système de convoyage dynamique sur tapis roulant.