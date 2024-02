Notre pain quotidien : quelle règlementation ?

Très intéressante enquête de l’UFC Que-Choisir de Nancy et sa région sur le pain et les boulangeries. Curieusement, il n’y a pas de règlementation sur le poids et le prix de la baguette.



L’association UFC Que Choisir de Nancy et sa région a voulu en savoir un peu plus sur le produit le plus vendu en France, la baguette de pain, et sur les boulangeries, commerces populaires que la quasi-totalité des Français fréquente quotidiennement.

L’UFC s’est penché sur la réglementation relative à la vente du pain, sur le poids et le prix de la baquette, sur les règles d’hygiène quant à leur vente.

Première surprise, ni le poids, ni la dénomination, ni le prix de la baguette ne sont réglementés. Ce sont les usages locaux qui déterminent le nom ‘baguette’, qui peut aussi s’appeler ‘flute’ selon les régions.

Le poids de la baguette

Ce qui est réglementé, c’est l’affichage du prix et du poids du pain, des allergènes, la tenue de la boulangère qui ne doit pas avoir de bijoux !

L’UFC a visité plus de quarante boulangeries sur la métropole de Nancy principalement, mais aussi sur Lunéville, Toul et Sarrebourg. (Voir les résultats de l’enquête). L’association de consommateurs constate que le poids de la baguette est, à trois exceptions près, supérieur au poids annoncé. Ainsi, la baguette de 250 gr pèse en moyenne 270 gr pour la baguette normale, 276 pour la baguette tradition. La baguette la plus lourde pesait 320 gr ! Quant au prix, il est en moyenne de 1.10 € pour la baguette et 1.20 € pour la tradition, mais l’UFC constate aussi des augmentations de 0.10 € fréquentes depuis notre enquête en fin d’année 2023.

Et les allergènes?

L’affichage des allergènes est très peu respecté… ou bien caché !

Si les tenues (tablier, blouse, cheveux attachés…) réglementaires sont respectées dans 80% des cas, le port de bijoux, nids à bactéries, est trop courant puisqu’ils représentent 60% des constatations.

Bref, l’UFC se félicite du poids de la baguette en faveur des consommateurs, mais elle met en gardesur les bijoux des boulangères et sur les allergènes contenus dans la farine!

L’enquête de l’UFC Que Choisir