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Dérives totalitaires : vous n’avez aucune idée de ce qui vous attend !

28 mai 2026

Le Dr Bilheran, psychologue et experte des dérives totalitaires, dénonce les mécanismes insidieux d’un système qui avance masqué. À travers son analyse, elle révèle les signaux d’alerte que nous ignorons trop souvent et les conséquences d’une inaction face aux atteintes progressives aux libertés individuelles et collectives.
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Économie

Vente aux enchères sous le marteau d'un commissaire de justice (piqsel)
Commerce

Les Journées Marteau 2026 célèbrent leur 20ᵉ édition sous le signe du rouge

Du 26 au 31 mai 2026, les Journées Marteau reviennent partout en France pour une XXe édition placée sous le thème du rouge. Organisé par le SYMEV, cet événement national ouvre les portes des maisons de ventes aux amateurs d’art, collectionneurs, curieux et néophytes, avec un objectif : démocratiser l’univers des enchères.

24 mai 2026

Culture