Du 26 au 31 mai 2026, les Journées Marteau reviennent partout en France pour une XXe édition placée sous le thème du rouge. Organisé par le SYMEV, cet événement national ouvre les portes des maisons de ventes aux amateurs d’art, collectionneurs, curieux et néophytes, avec un objectif : démocratiser l’univers des enchères.