Dérives totalitaires : vous n’avez aucune idée de ce qui vous attend !
Le Dr Bilheran, psychologue et experte des dérives totalitaires, dénonce les mécanismes insidieux d’un système qui avance masqué. À travers son analyse, elle révèle les signaux d’alerte que nous ignorons trop souvent et les conséquences d’une inaction face aux atteintes progressives aux libertés individuelles et collectives.
Val-de-Marne : L’affaire du Grand Chêne relance les questions sur le « système Berrios »
Le député Horizons et ancien maire de Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain Berrios, est visé par un signalement transmis au Parquet national financier concernant ses liens avec un promoteur immobilier, comme le révèle Léo Le Calvez dans Marianne.
Pétrole : l’Europe et les États-Unis vers la panne sèche ?
Les réservoirs pétroliers européens et américains évoluent vers l’épuisement. En mai pour l’Europe. En juillet pour les États-Unis.
Les Journées Marteau 2026 célèbrent leur 20ᵉ édition sous le signe du rouge
Du 26 au 31 mai 2026, les Journées Marteau reviennent partout en France pour une XXe édition placée sous le thème du rouge. Organisé par le SYMEV, cet événement national ouvre les portes des maisons de ventes aux amateurs d’art, collectionneurs, curieux et néophytes, avec un objectif : démocratiser l’univers des enchères.
Exclusion d’Usag’ThiFensch : une fracture ouverte autour de la gouvernance des transports thionvillois
L’exclusion de l’association Usag’ThiFensch du Comité des partenaires de TeMo continue de susciter de vives réactions dans le Thionvillois.