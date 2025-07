Ciné-Cool 2025

28e édition du 17 au 21 septembre 2025 : Nouveau format, nouvelles dates, mais toujours 5 euros la séance.

Ciné-Cool, qui fête cette année ses 28 ans, adopte pour son millésime 2025 un format sur 5 jours (au lieu de 8 précédemment) et un positionnement de dates du 17 au 21 septembre (alors que la manifestation se tenait auparavant à la fin du mois d’août), accompagnés d’une nouvelle charte graphique.

Tarif préférentiel

Comme à son habitude, l’opération proposera un tarif préférentiel de 5 euros la séance pour une quarantaine de films en avant-première et toutes les sorties du moment. Un dispositif accueillant chaque année entre 250 000 et 300 000 spectateurs pour 70 à 80 cinémas du Grand Est participants, totalisant plus de 370 écrans et 10 000 à 12 000 séances.