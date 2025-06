Moselle : Deux morts après une course-poursuite transfrontalière

Un tragique accident s’est produit mardi soir sur la D14 près d’Angevillers, en Moselle, faisant deux victimes, dont un policier belge, selon nos confrères du Républicain Lorrain.

Refus d’obtempérer en Belgique

La course-poursuite initiée en Belgique s’est achevée par un drame, mardi 25 juin vers 23 h 30 sur la route départementale 14, à proximité d’Angevillers, en Moselle. La collision entre un véhicule de police belge et l’automobile qu’il poursuivait a coûté la vie à deux personnes : un policier belge et l’automobiliste en fuite.

Les faits remontent à 23 heures environ, lorsqu’un équipage de police belge prend en chasse un véhicule de l’autre côté de la frontière. Refusant d’obtempérer, le conducteur poursuit sa route vers le territoire français, suivi par les forces de l’ordre belges.

Quels protocoles de poursuite transfrontalière?

La poursuite se termine tragiquement plusieurs minutes plus tard sur cette route départementale qui relie le plateau du Pays-haut à Thionville. Les deux véhicules entrent en collision peu avant la descente du Saint-Michel, alors qu’ils se dirigeaient vers Thionville. Selon les premiers éléments, les deux victimes auraient succombé immédiatement à leurs blessures.

L’accident a mobilisé d’importants moyens de secours. La gendarmerie, les services d’incendie et de secours, le SAMU ainsi que la brigade motorisée de Hayange se sont rendus sur place. La circulation a été interrompue dans les deux sens à hauteur d’Angevillers pendant une partie de la nuit pour permettre les opérations de secours et les premières constatations.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce drame qui soulève des questions sur les protocoles de poursuite transfrontalière. Les investigations devront notamment déterminer les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette course-poursuite fatale.