Nancy Vol libre : Un ciel pour tous !

Avec le projet ‘Un ciel pour tous’, l’association Nancy Vol Libre souhaite permettre à des publics fragilisés d’accéder au plaisir du vol en paramoteur biplace, grâce à un matériel adapté et une équipe de pilotes bénévoles formés. Ce projet social et solidaire vise à créer des moments d’évasion et de confiance pour ceux qui en ont le plus besoin.

Pour concrétiser cette démarche solidaire, le club souhaite faire l’acquisition de matériel de vol en paramoteur biplace homologué et adapté, permettant d’assurer des vols en toute sécurité pour ces publics spécifiques.

« Soutenir ce projet, c’est permettre à chacun, quelle que soit sa situation, de toucher du doigt la liberté et la magie du vol » explique l’association. Ce dispositif viendra compléter l’offre de vols découverte et handi déjà proposée par l’association et sera mis en œuvre avec des pilotes bénévoles formés au vol et à l’accueil de publics sensibles.

« Un ciel pour tous »

« Ce vol m’a permis d’oublier le fauteuil, le temps de quelques minutes » explique Alain, passager handi. Soutenir « Un Ciel Pour Tous », c’est offrir à chacun un moment de liberté en vol. Chacun peut contribuer à sa manière : par un don, un coup de main, du matériel, ou simplement en relayant le projet. Ensemble, faisons décoller les rêves !

Soutenez ce projet via la cagnotte participative :

Les dons sont déductibles des impôts :

NANCY VOL LIBRE – 4 place Michel Gardeux – 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE

Contact : secretariat@nancyvollibre

