Chambley Air Passion : une formidable aventure portée par les bénévoles

À quelques jours de l’ouverture de Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête, l’effervescence est à son comble sur la base de Chambley.

Demain soir, la cinquantaine de bénévoles, aux côtés des quatre initiateurs de cette grande aventure – Georges Humeau, Vincent Pouilleux, Bernard Eve et Didier Kurz – se retrouveront une dernière fois pour peaufiner les derniers détails de l’accueil du public.

L’inauguration officielle aura lieu samedi à 10 heures, marquant le début de neuf jours de fête entièrement dédiés au ciel et à ceux qui le font vivre.

Un événement populaire accessible à tous

« Il y a tellement de choses à voir qu’une journée n’y suffira pas ! » résume Georges Humeau. Une phrase qui traduit parfaitement l’ambition des organisateurs : offrir un événement populaire, familial et accessible à tous.

Au programme, plus de 300 vols en montgolfière seront offerts aux visiteurs, une initiative exceptionnelle qui permettra à des centaines de personnes de vivre gratuitement la magie d’un vol au lever ou au coucher du soleil. À cela s’ajoutent des tarifs volontairement contenus, des dizaines d’animations, des jeux et ateliers ludiques pour les enfants, ainsi que les montgolfières, les avions, les ULM, les planeurs, les parapentes, les aéromodèles, les cerfs-volants, les expositions, la guinguette, les manèges et de nombreuses surprises.

Derrière cette manifestation se cache avant tout une formidable aventure humaine. Depuis des mois, les bénévoles donnent de leur temps, de leur énergie et de leur savoir-faire pour transformer cette ambition en réalité. C’est grâce à leur engagement que Chambley Air Passion peut proposer une fête ouverte à tous, où la passion aéronautique se partage dans la convivialité.

Le rendez-vous des passionnés d’aéronautique

Les organisateurs ont un objectif clair : faire de cette première édition un rendez-vous incontournable du Grand Est, où chacun, passionné d’aéronautique ou simple curieux, trouvera de quoi s’émerveiller. Une invitation à lever les yeux vers le ciel… et à revenir, car une seule journée ne suffira certainement pas à découvrir toutes les richesses de cette grande fête.

Petite précision, les vols du matin auront lieu uniquement le dimanche 26 juillet les samedi et dimanche 01 et 02 août.