Homécourt (54) : comme un parfum de scandale…

Depuis la publication du rapport explosif de la chambre régionale des comptes, le 8 juillet 2026, plus personne ne peut ignorer les avantages et autres faveurs que le maire s’octroie à lui-même sur les fonds communaux. La PJ enquête.

Malgré le réchauffement climatique, les bananiers ne poussent pas encore dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Et pourtant, ça sent la banane à plein nez à Homécourt, commune de 6.200 habitants marquée par son patrimoine architectural issu de son riche passé minier et sidérurgique. Car, derrière la carte postale, se cachent de sombres affaires dignes d’une République bananière : soupçons de fausses factures, de faux documents, cadeaux somptuaires, voyages à Paris, Strasbourg ou à Bordeaux et autres joyeusetés payées par le contribuable au profit de… Monsieur le maire, Jean Toniolo.

Pas de gros détournements, certes, pas d’affaire mafieuse à faire les gros titres de la presse à scandale, mais plutôt une petite corruption ordinaire, endémique, enkystée depuis des années dans une petite ville lorraine.

Des pratiques connues qui, d’ailleurs, ne font pas l’unanimité. La Chambre Régionale des Comptes (CRC) constate dans son rapport du 8 juillet 2026 que 32 démissions d’élus municipaux ont été enregistrées entre juillet 2020 et septembre 2024. Et encore 11 nouvelles démissions depuis les élections partielles de 2024. Ajoutons encore huit refus de siéger au conseil municipal et on aura une petite idée de l’ambiance joyeuse qui règne dans cette ancienne commune sidérurgique.

Démissionnaire, élu puis réélu

Commme nous lavons déjà écrit, la situation électorale est d’ailleurs plutôt cocasse à Homécourt. En effet, mis en minorité lors du vote du budget, le maire et plusieurs élus de la majorité décident de démissionner, le 11 juillet 2024. Mais le 22 septembre, la liste de Jean Toniolo remporte haut la main l’élection municipale avec près de 400 voix d’avance. « Beaucoup de bruit pour rien » constate alors le maire brillamment réélu. « Au-delà des blessures personnelles, je considère que l’intérêt collectif doit primer. Les finances n’ont jamais été aussi saines ». Il ajoute : « Je finirai ce mandat et confirme dès à présent ma candidature pour le prochain. »

De fait, Jean Toniolo a une nouvelle fois remporté l’élection municipale de mars 2026 avec 63,62% des suffrages exprimés (mais avec un taux d’abstention de 50,52%) plaçant ainsi 24 des 29 élus de sa liste autour du tapis vert.

Pourtant, les opposants du collectif « Homécourt Citoyenne et Transparente » ne désarment pas sur les détournements de fonds publics et les faux présumés.

Des repas à Paris, Lyon, Bordeaux…

Les magistrats financiers qui ont épluché la compta de la ville de Homécourt de 2020 à 2024 ont découvert des anomalies dans la gestion des frais du maire. Un système opaque de frais de bouche répartis entre plusieurs lignes budgétaires, histoire de brouiller les pistes. « Sur 90 factures de représentation du maire, seules 12 permettaient d’identifier le convive » constate la CRC. La commune a notamment remboursé des repas pris seul ou à emporter, un repas dans un aéroport luxembourgeois, des frais de carburant, un coffret de vins, et des nuits d’hôtels de luxe. D’autres repas ont été payés à Lyon, Paris, Bordeaux, Arcachon, ou durant des week-ends, notamment le dimanche de Pâques, « sans intérêt communal clairement établi. »

Entre 2020 et 2024, le montant total des frais de restauration remboursés au titre des frais de représentation et autres prestations concerne 280 factures suspectes pour un préjudice global de près de 37.000 euros, constate aussi l’association Homéccourt Citoyenne et Transparente.

Par ailleurs, certaines dépenses ne relèvent pas des frais de représentation. « L’intérêt communal n’apparaît pas manifeste pour certains frais de restauration en centre commercial, en restauration rapide ou en divers points du territoire national, à l’étranger ou lors de jours non ouvrés » écrivent les magistrats financiers. « Les remboursements peuvent être considérés comme indus ».

La liste des factures est tellement longue et les méthodes si peu orthodoxes que la CRC a procédé à un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. Les services de la PJ de Nancy ont été chargés de mener les investigations.

Le maire se marie pendant la canicule

Non seulement le maire de Homécourt utilise les fonds de la commune sans trop se gêner, mais il se met parfois dans des situations abracadabrantesques. En effet, Jean Toniolo a décidé de se marier le 27 juin 2026. Ce fut, selon Météo France, la journée la plus chaude avec 40,4° C à Nancy !

Il a cherché un lieu sympa pour accueillir les invités à la cérémonie. Une salle du collège lui aurait bien convenu. Mais le Conseil départemental s’y serait opposé. Jean Toniolo s’est rabattu sur le Club house du stade de foot pour faire la teuf. L’ennui, c’est que le maire, Toniolo Jean, avait pris un arrêté canicule, le 23 juin 2026, interdisant l’accès à cet équipement en raison du placement du département en alerte rouge canicule.

Que croyez-vous qu’il arriva ? Un arrêté du maire n’arrête pas le maire, ni ses invités. La levée des restrictions s’est effectuée trois jours plus tard, le lundi 29 juin 2026.

Là où il y a de la gêne….

Précision : Nous avons tenté de joindre Jean Toniolo. C’est son avocat, Me Frédéric Richard-Maupillier, de Metz, qui nous a répondu pour dire que « M. Toniolo consteste avec la plus grande vigueur tout détournement de fonds publics, tout enrichissement personnel, tout abus sur les frais de bouche. Il n’y a rien de plus dans le rapport de la CRC que ce qu’il y avait dans la plainte de ses opposants, plainte classée sans suite par le procureur de Briey. M. Toniolo est serein et répondra sans problèmes aux enquêteurs. »