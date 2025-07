Soupçons de détournement autour des droits télé du football français

Une plainte déposée par l’association AC!! Anti-Corruption au Parquet National Financier met en lumière un présumé système organisé de détournement de ressources dans le football professionnel français.

Me Vincent Poudampa, avocat de l’association AC!! Anti-Corruption, a déposé cette semaine une plainte contre X auprès du Parquet national financier (PNF). Dans ce document de plusieurs dizaines de pages, que nous avons pu consulter, l’association dénonce un « système organisé de captation, de manipulation et de détournement de ressources » au sein du football professionnel français. Les principaux lésés seraient, selon les plaignants, la Ligue de football professionnel (LFP), les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, mais aussi, à terme, les autorités publiques qataries.

Le cœur des accusations

Au centre du dispositif se trouverait l’agence britannique Pitch International LLP. Cette société serait, d’après la plainte, « le véhicule opaque » d’un réseau restreint d’associés et de proches de Nasser Al Khelaïfi – président du Paris Saint Germain, patron du groupe audiovisuel beIN Sports et membre influent du comité exécutif de l’UEFA.

Toujours selon le dépôt de plainte, ce cercle aurait :

Imposé Pitch International comme intermédiaire exclusif pour la commercialisation des droits télévisuels internationaux de la LFP et pour certains contrats de sponsoring, notamment la campagne « Visit Qatar ». Prélevé des commissions jugées « opaques et disproportionnées », réduisant d’autant les revenus distribués aux clubs français. Articulé un réseau de sociétés écrans, notamment aux Pays-Bas, afin de dissimuler les véritables bénéficiaires économiques. Mis en gage des actifs auprès de la Qatar National Bank, sans justification économique apparente, laissant soupçonner un mécanisme de blanchiment de capitaux.

« Un angle mort de l’État »

La plainte cible également la passivité du ministère des Sports, pourtant chargé du contrôle de la LFP en vertu de l’article L132 1 du Code du sport. Depuis quinze ans, huit ministres – dont plusieurs anciens athlètes de haut niveau – se seraient succédé « sans qu’aucune mesure sérieuse de contrôle n’ait été prise, malgré de multiples signaux d’alerte », avance AC!! Anti Corruption.

Des intérêts privés contre l’intérêt général ?

Pour les plaignants, le montage dénoncé ne sert ni la compétitivité des clubs français, ni la stabilité financière de la LFP, ni même « les intérêts objectifs du Qatar ». Il profiterait avant tout « à un groupe restreint de personnes qui ont capté les flux économiques générés par le football français sous couvert de coopération internationale ».

AC !! Anti-corruption affirme vouloir, par cette action, « protéger les institutions sportives françaises, garantir l’autonomie économique des clubs et dévoiler une entreprise de prédation privée déguisée en partenariat officiel ».

Et maintenant ?

Le PNF devra décider de l’ouverture ou non d’une enquête préliminaire. Sollicités hier, Pitch International, beIN Sports et le PSG n’avaient pas encore réagi. De son côté, le ministère des Sports rappelle qu’il « coopérera pleinement » avec la justice si cette dernière se saisit du dossier.

En attendant, cette plainte vient raviver les interrogations sur la gouvernance économique du football français, à l’heure où la LFP cherche de nouveaux investisseurs et où les clubs peinent à combler les déficits laissés par la crise sanitaire et l’effondrement de certains contrats télévisuels.

L’économie du football aujourd’hui

Business du foot : Une économie qui pèse 300 milliards $, représentant près de la moitié du poids économique du sport dans le monde. Le « business quotidien du football » génère des chiffres d’affaires gigantesques pour de nombreux secteurs industriels

En France spécifiquement

La France comptait 46 clubs professionnels de football répartis entre la Ligue 1 (18 clubs), la Ligue 2 (18 clubs) et le National 1 (10 clubs).

Les clubs professionnels ont généré une valeur ajoutée de 5,32 milliards d’euros pour la saison 2022-2023.

Les plus gros clubs : Le Real Madrid est en tête, avec 831 millions d’euros de CA, suivi du Manchester City (826 M€) et du PSG (802 millions).