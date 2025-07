Dette publique : La Cour des comptes tire la sonnette d’alarme

Le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques françaises dresse un constat alarmant et urgent.

La situation actuelle est critique : la France a traversé deux années catastrophiques (2023-2024) avec un déficit public qui a atteint 5,8% du PIB en 2024, soit le plus élevé de la zone euro. Cette dégradation résulte principalement d’une incapacité à maîtriser les dépenses publiques, qui ont augmenté de 2,7% en volume, soit deux fois plus vite que la croissance économique. Parallèlement, la dette publique a recommencé à augmenter pour atteindre 113,2% du PIB.

Manque de crédibilité

Les défis à relever sont immenses : les efforts d’ajustement nécessaires pour ramener le déficit sous 3% du PIB d’ici 2029 représentent désormais près de 105 milliards d’euros, soit le double par rapport aux estimations d’il y a deux ans. La stratégie actuelle du gouvernement pour 2025, qui repose essentiellement sur des hausses d’impôts temporaires, manque de crédibilité selon la Cour.

Des ajustements qui tardent à venir

L’impératif de soutenabilité : contrairement à d’autres pays européens, la France accumule des déficits primaires depuis plus de vingt ans, finançant principalement des dépenses courantes plutôt que des investissements d’avenir. Pour assurer la soutenabilité de la dette, il faudra atteindre un excédent primaire durable d’environ 1,1% du PIB, objectif non réalisé depuis 25 ans.

La Cour insiste sur l’urgence d’engager dès 2026 des ajustements budgétaires structurels ambitieux, à la fois socialement acceptables et préservant le potentiel de croissance, pour éviter une spirale d’endettement incontrôlable.

