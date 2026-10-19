Qui se cache derrière les violences du 17 octobre ?

Près de 2 400 interpellations, des commerces dévastés, des bâtiments publics incendiés et des affrontements dans plusieurs grandes villes : la journée de mobilisation contre la vie chère a basculé dans la violence. Mais qui sont les auteurs de ces exactions ? Entre groupes radicaux, pillards opportunistes et accusations politiques, l’enquête ne fait que commencer.

La France s’est réveillée, dimanche 18 octobre, face à l’ampleur des dégâts provoqués par les violences du samedi. À Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille ou encore Limoges, des commerces ont été pillés, des véhicules incendiés et des bâtiments publics attaqués. À Limoges, l’hôtel de ville a été la proie des flammes. À Bordeaux, des pillages ont notamment touché des enseignes de la rue Sainte-Catherine.

Le bilan communiqué par le ministère de l’Intérieur fait état de 2 397 interpellations et de 997 policiers et gendarmes blessés, dont sept grièvement. Des chiffres qui témoignent de la gravité des événements, mais ne permettent pas, à eux seuls, de dresser le portrait des auteurs ni de déterminer les responsabilités individuelles. Une interpellation ne constitue pas une condamnation.

L’ultragauche dans le collimateur

Qui a voulu transformer une mobilisation sociale en affrontement avec les forces de l’ordre et les institutions ? Le gouvernement pointe la responsabilité de groupes radicaux d’ultragauche. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ont mis en cause ces mouvances dans les violences du 17 octobre.

Les scènes observées dans plusieurs villes donnent du poids à la question d’une éventuelle préparation des affrontements : des individus masqués, des attaques ciblées contre des bâtiments publics, des jets de projectiles et des incendies. À Limoges, des individus cagoulés ont brisé des vitres de la mairie avant qu’un incendie ne se déclare.

Mais identifier des modes opératoires ne suffit pas à démontrer l’existence d’un commandement national. Il reste à établir qui a organisé les attaques, si des consignes ont circulé en amont et quels liens unissent les personnes interpellées.

Des pilleurs qui ne manifestent pas nécessairement pour une cause

Autre réalité, autre motivation possible : le pillage des commerces. Dans plusieurs centres-villes, des magasins ont été forcés et des marchandises emportées. Les cibles vont des enseignes de vêtements et de sport aux commerces d’électronique, en passant par des grandes surfaces.

Les témoignages recueillis par l’Agence France-Presse évoquent des groupes s’en prenant à des commerces dans plusieurs villes, tandis que les forces de l’ordre intervenaient pour tenter de rétablir la situation. Le bilan économique est également considérable : la Fédération du commerce et de la distribution estime les pertes à plusieurs centaines de millions d’euros, selon Le Monde.

Les manifestants pacifiques pris au piège des violences

La journée du 17 octobre a rassemblé des lycéens, des étudiants, des salariés, des syndicalistes et des personnes issues de différents mouvements sociaux, notamment autour du coût de la vie et de la dégradation des services publics.

Le gouvernement a dénombré 550 000 participants, tandis que les organisateurs en revendiquaient 800 000. Les violences ont éclipsé les revendications d’une partie de ces manifestants.

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a lui-même tenu à distinguer le mouvement social des casseurs. De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a dénoncé une violence qui confisque la parole de ceux qui manifestaient pour porter des revendications diverses.

Des réseaux organisés derrière les violences ?

C’est désormais l’une des principales questions auxquelles les enquêtes devront répondre. Les attaques simultanées dans plusieurs villes et la multiplication des dégradations soulèvent des interrogations sur les éventuelles coordinations entre groupes.

Les enquêteurs devront notamment examiner les images de vidéosurveillance, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les communications saisies dans le cadre légal des investigations et les liens éventuels entre les personnes mises en cause.

Trois questions sont essentielles : les attaques ont-elles été préparées ? Des groupes ont-ils donné des instructions précises ? Les personnes interpellées appartiennent-elles à des réseaux structurés ou s’agit-il, pour une partie d’entre elles, d’initiatives individuelles et opportunistes ?

Le gouvernement sous pression après les émeutes

Ces événements ont également ouvert une crise politique. Emmanuel Macron a condamné les pillages et les destructions et demandé un examen des éventuelles défaillances du renseignement ou de la préparation policière. Le gouvernement a annoncé des mesures de sécurité localisées, dont des couvre-feux dans certains secteurs.

Le débat porte désormais sur deux fronts : comment prévenir de nouveaux débordements et comment répondre à la colère sociale qui a nourri la mobilisation ?

L’enquête judiciaire, seule capable d’établir les responsabilités

Qui sont donc les casseurs et les pilleurs du 17 octobre ? Des militants radicaux sont mis en cause par le gouvernement ; des individus ont participé aux pillages et aux destructions ; d’autres personnes ont été interpellées dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre. Mais ces catégories ne permettent pas encore de dresser un bilan définitif des responsabilités.

Les suites judiciaires seront déterminantes. Il faudra connaître le nombre de personnes poursuivies, les infractions retenues, les éventuelles mises en examen et les condamnations prononcées. Il faudra aussi savoir si les investigations établissent des liens entre les auteurs et démontrent une préparation concertée des attaques.

Le véritable enjeu est là : passer des accusations aux preuves, des images aux identifications, et des interpellations aux responsabilités établies. C’est à cette condition que l’on pourra comprendre qui a organisé, commis ou exploité les violences du 17 octobre, sans confondre les casseurs avec les manifestants ni transformer les hypothèses en certitudes.

🚨 17 OCTOBRE — RAZZIAS ET DÉNI MÉDIATIQUE Les circonvolutions des journalistes sur les chaînes d’information sont insupportables. À chaque émeute, les mêmes explications. Les violences sont la conséquence de la précarité, de l’exclusion, des inégalités sociales. Quant aux milliards consacrés depuis des décennies à la politique de la ville, ils disparaissent de l’analyse. Les français disent STOP. Il ne s’agit ni de jeunes asiatiques, ni de jeunes ukrainiens ou issus de l’immigration européenne. Ce sont toujours les mêmes jeunes issues de l’immigration arabo-musulmane. Qui étaient dans les magasins ? Les mêmes jeunes islamisés, radicalisés dont les pillages ne sont pas des délits d’opportunités, mais bien des conquêtes de territoires. Des razzias. Ne nous y trompns pas. Il ne s’agit pas de délinquance d’opportunité, mais d’une logique de conquête territoriale. Lorsque les pillages s’accompagnent d’attaques contre les personnes, les forces de l’ordre et les institutions, la violence devient un instrument de domination de l’espace public. L’objectif n’est plus de voler, mais d’imposer un rapport de force, de contrôler la rue et de soustraire des territoires à l’autorité de l’État. C’est le mécanisme insurrectionnelle classique. Contester le monopole de la violence légitime, imposer une autorité concurrente et substituer la loi du groupe à celle de la République. Samedi l’État a reculé. https://t.co/S7fsHGWxXp — GrenouilleNRV 🇫🇷🇪🇺🇺🇦🇮🇱🪐🚀☀️🌴 (@Europitrus) October 19, 2026