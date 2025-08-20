En Voiture Simone : une auto-école en plein essor

Grâce à un concept original, En Voiture Simone (EVS) a su répondre aux attentes des futurs conducteurs. Plus pratique et moins chère qu’une auto-école traditionnelle, cette solution vous prépare au code et au permis de conduire.

Un nom très bien trouvé

Si l’expression « en voiture Simone » est connue, son origine l’est beaucoup moins. Elle fait référence à Simone Louise de Forest. Cette pilote automobile a été l’une des premières Françaises à réussir son permis en 1929. Devenue enseignante de conduite durant 25 ans après avoir créé sa propre auto-école, cette dame a inspiré ce clin d’œil. En voiture ! Cela résume bien le service sur mesure proposé par EVS : une formation complète, du code de la route au permis. Cette prestation est accessible partout en France.

Un apprentissage simple et efficace

Avec l’application EVS, réviser en vue de l’examen du code s’avère plus facile. Cette formation 100 % en ligne sur téléphone ou ordinateur vous permet de progresser à votre rythme. L’inscription à l’examen se fait aussi par ce biais. En parallèle, l’application sert à planifier votre apprentissage pratique de la conduite. Il suffit de choisir un enseignant près de chez soi, les créneaux disponibles sont indiqués. Vous fixez les rendez-vous sur cette interface. L’espace d’e-learning complète vos leçons au volant : un grand pas vers l’autonomie !

Une formule clés en main

Le Pack Permis est une solution complète. Elle inclut le code, 17 heures de conduite en boîte manuelle ou 12 heures en boîte automatique. L’inscription au permis en fait aussi partie. Pour cet examen, EVS cale une date et l’enseignant accompagne le candidat. Ce dernier profite aussi de deux heures de leçons supplémentaires avant le grand jour. Il reçoit sur demande un livret de code, pour réviser tous les bons comportements à adopter au volant. La circulation routière nécessite d’allier aisance et prudence afin de ne pas commettre d’infraction, comme utiliser son téléphone au volant.