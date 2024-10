« Une pensée pour Théo »

« Aujourd’hui 23 octobre, j’ai une pensée particulière pour toutes les victimes de l’accident de Puisseguin et pour leurs proches ! » écrit André Léonard, retraité lorrain qui a identifié la cause probable de plusieurs incendies mortels de cars, comme à Beaune (53 morts en 1982) Puisseguin (43 morts en 2015), mais aussi en Allemagne, en Bulgarie, en Égypte et en Algérie… Voici son texte.



« J’ai une pensée plus particulière pour Théo, ce petit bout de 3 ans, plein de vie, parti avec son papa, il y a neuf ans !

Une immense pensée pour sa maman, pour qui, comme pour toutes les mamans, perdre un enfant n’est pas dans l’ordre de la vie, mais un arrachement de soi-même et en même temps que son gamin, a perdu Cyril, son compagnon, le papa de Théo, un vide que le temps ne comble pas !

Et en tant que grand-père, j’ai aussi une pensée pour ses grands parents, maternels et paternels, dont je peux mesurer la douleur de ne plus revoir ce petit rayon de soleil !

Une pensée plus particulière à son grand-père paternel, qui avait eu le bonheur de voir Théo, son petit-fils marcher déjà dans les pas de son papa, tout comme Cyril avait marché dans les siens !

Les petits enfants, c’est le dessert de la vie !

Avec mes enfants, j’ai connu la même joie qu’éprouvait Cyril, lorsqu’il emmenait Théo dans son camion !

Un bonheur partagé !

Je me souviens des étoiles dans les yeux de mes enfants lorsque, la veille au soir, je leur annonçais que je passerais les prendre vers 8 heures !

J’étais mécano dans une petite boîte de transports et dans les années 70, il m’arrivait de remplacer un chauffeur et profitais d’un mercredi pour les emporter avec moi !

C’était un semi benne, plus petit qu’aujourd’hui, on était encore à 35 tonnes !

Le dos de la cabine était vitré, sans rideau bien sûr et leur plaisir : regarder l’avant de la remorque qui ‘’se déplaçait’’ derrière la cabine dans les ronds-points !

Ils regardaient d’abord devant puis se retournaient à l’approche du rond-point pour voir la remorque et ils riaient ! ! !

Comme tous les enfants, ils prenaient plaisir avec peu de chose !

J’étais heureux de les voir joyeux, comme Cyril et Théo l’étaient, en plus grand peut-être!

Il y a neuf ans, ils sont partis ensemble et aujourd’hui, tout là-haut, ils sont encore tous les deux dans un camion, roulant dans le paradis blanc !

23 morts dans l’incendie

Aujourd’hui, alors que rien ne semble avancer, le temps n’est-il pas venu de regarder ailleurs, vers le car et de s’interroger?

Non pas, ses garnitures en plastic ou ses moquettes, mais son réservoir et son boîtier électrique, placés devant les roues AV, ne serait-ce pas eux qui seraient à l’origine de l’incendie ?

Ne seraient-ce pas les fumées du pneu du camion, enflammé par le gasoil projeté sur lui, qui a provoqué une énorme quantité de fumées toxiques et, avec celles du carburant, en envahissant l’habitacle ont asphyxié les passagers de ce car, dépourvu comme tous les cars d’un dispositif de désenfumage approprié ?

Comme déjà auparavant, l’actualité du 3 octobre nous rappelle ces dangers !

Un car a de nouveau frappé ! 23 morts dans l’incendie, mais surtout 20 enfants !

C’est en mémoire de tous les passagers décédés dans le car à Puisseguin, de Cyril et surtout de Théo, pour que leur décès ne soit pas vain et pour ne pas perdre un de mes petits enfants dans de telles conditions que j’en appelle à M. le ministre des Transports afin de revoir la décision de son prédécesseur !

Interdire l’installation d’un réservoir devant les roues

Il a refusé que soit réexaminer les dangers des autocars, pourtant mentionnés clairement dans la ‘’question écrite 10235’’ d’une députée (ci-dessous !)

M. le ministre pour ne plus jamais voir cela, pour ne jamais avoir la douleur de perdre un de vos enfants dans un tel incendie, je vous demande de revoir afin d’entreprendre les démarches en vue d’interdire l’installation d’un réservoir, devant les roues AV des cars et d’imposer un système de désenfumage automatique en cas d’incendie !

Une dernière pensée pour les victimes d’incendies d’autocars, leurs proches et pour Théo !

Un papy choqué, qui ne comprend pas la passivité attentiste des autorités ! »

Question écrite n°10235 : Sécurité routière des autocars

et des camions extrait de la question écrite