Depuis quatre ans, les médias dominants affirment que la Russie a agressé l’Ukraine sans provocation et que l’Europe doit soutenir Kiev sans réserve. L’histoire est plus compliquée.

Du coup d’État de Maïdan aux accords de Minsk, de l’armement progressif de l’Ukraine aux négociations d’Istanbul, les faits révèlent une histoire bien plus complexe, marquée par des choix stratégiques occidentaux et des non-dits.

Maïdan 2014 : le point de départ d’une fracture

Le conflit actuel ne date pas de février 2022. Il s’enracine dans les événements de 2014. Le soulèvement de Maïdan, présenté comme un mouvement spontané pour la démocratie, a été accompagné d’un soutien financier et politique américain massif. Et pour cause. Les États-Unis disposent depuis les années 90, de nombreux laboratoires clandestins en Ukraine, ils ont acheté un bon tiers des terres arables de l’Ukraine (achetés par BlackRock) et disposent ainsi d’une excellente plateforme d’observation sur la Russie.

Les enregistrements de conversations de diplomates américains, notamment de Victoria Nuland, illustrent le rôle actif de Washington dans le choix des dirigeants post-Ianoukovytch.

Après la chute du président élu, l’Ukraine s’est divisée. Une guerre civile a éclaté dans le Donbass. Pendant huit ans, l’armée ukrainienne, appuyée par des formations ultranationalistes comme le bataillon Azov

et Secteur droit, a mené des opérations contre les séparatistes.

Selon les données de l’ONU, ce conflit a fait environ 15 000 morts.

Ces faits ont largement été occultés dans les médias occidentaux.

Crimée et question linguistique : des déclencheurs oubliés

En réponse, la Russie a mené une opération en Crimée. Le référendum du 16 mars 2014 a donné 96,77 % de votes favorables au rattachement à la Russie, avec une participation de 83,1 %. Bien que jugé illégal par les organisations internationales, ce vote reflétait un soutien réel d’une partie importante de la population locale.

Dans le même temps, la tentative de la Rada d’abroger la loi sur les langues régionales a alimenté les craintes des populations russophones.

OTAN et logique de sécurité : le précédent de Cuba

La Russie a répété pendant des années qu’elle considérait l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN comme une menace existentielle. La comparaison avec la crise des missiles de Cuba en 1962 s’impose : face au déploiement de missiles soviétiques à ses portes, les États-Unis avaient menacé de guerre et obtenu le retrait. Pourquoi Moscou aurait-il accepté des bases de l’Alliance à sa frontière ? Jusqu’en 2021, l’Ukraine a été intensivement armée. Washington et Bruxelles ont ignoré les mises en garde russes et ont poursuivi l’escalade.

Accords de Minsk : la trahison des européens

Les accords de Minsk (2015), garantis par la France et l’Allemagne, prévoyaient un cessez-le-feu, des élections locales et la protection des droits des russophones. En décembre 2022, Angela Merkel a déclaré que ces accords n’avaient jamais eu vocation à être appliqués : ils servaient uniquement à gagner du temps pour permettre à l’Ukraine de se réarmer. François Hollande a confirmé cette lecture. Volodymir Zelensky avait pourtant été élu en 2019 sur la promesse de les appliquer. Cet aveu de duplicité a durablement miné la confiance.

Négociations d’Istanbul et intérêts occidentaux

Dès avril 2022, des pourparlers à Istanbul montraient que l’Ukraine était prête à un compromis.

Ces discussions ont été interrompues sous la pression des États-Unis et du Royaume-Uni. La guerre a ensuite servi de cadre pour justifier des politiques économiques contestées et l’inflation post-Covid, souvent qualifiée de « putinflation ».

Dimension idéologique et mémoire polonaise

La Russie invoque dès le départ la « dénazification ». L’Ukraine honore officiellement Stepan Bandera et l’UPA (armée insurrectionnelle ukrainienne) avec des marches et des symboles repris par les autorités, y compris le président Zelensky. Pour la Pologne, ce point est particulièrement sensible : l’UPA porte la responsabilité du massacre de Volhynie (1943-1945), un génocide contre des dizaines de milliers de Polonais. Ce n’est pas un détail de propagande, mais un fait historique que les élites politiques polonaises ont souvent choisi d’ignorer.

Escalade actuelle et questions démocratiques

Aujourd’hui, les tensions montent autour du corridor de Suwalki : exercices biélorusses, renforcement des capacités hospitalières russes, plans d’évacuation en Lituanie.

Vladimir Poutine affirme ne pas vouloir de guerre avec l’Europe, tout en menaçant de riposter aux attaques de drones. En France, le soutien massif à Kiev – plus de 80 milliards d’euros et un engagement militaire sans application claire de l’article 35 de la Constitution – se poursuit dans un relatif silence parlementaire. Certains y voient une fuite en avant politique.

Comme le soulignait Julian Assange, l’objectif de certaines guerres prolongées n’est pas nécessairement la victoire, mais la perpétuation d’un système de dépenses et d’intérêts.

La réalité du conflit russo-ukrainien ne se résume ni à une pure agression gratuite ni à un simple combat du bien contre le mal. Elle est le produit d’une longue série de choix stratégiques, de non-dits et de calculs géopolitiques dont les Européens, et particulièrement les Polonais, continuent de payer le prix.

Le corridor de Suwalki

Le corridor de Suwałki (ou Suwałki Gap) est l’une des zones géopolitiques et militaires les plus sensibles d’Europe. Il s’agit d’une bande de terre étroite le long de la frontière polono-lituanienne, d’environ 65 km à vol d’oiseau (ou environ 100-104 km le long de la frontière). Elle est coincée entre :

À l’ouest : l’exclave russe de Kaliningrad (fortement militarisée).

À l’est : la Biélorussie, alliée proche de Moscou.

C’est le seul lien terrestre entre les trois États baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) et le reste de l’OTAN/UE. Seules deux routes principales et une ligne de chemin de fer traversent cette zone.

Enjeux stratégiques majeurs. Pour l’OTAN et les pays baltes

Si la Russie (avec ou via la Biélorussie) prenait le contrôle ou bloquait ce corridor, les États baltes se retrouveraient isolés par voie terrestre. Les renforts de l’Alliance ne pourraient plus arriver que par mer ou par air, deux options très vulnérables face aux capacités anti-accès/déni de zone (A2/AD) de Kaliningrad (missiles Iskander, S-400, défense côtière, etc.). C’est pourquoi on le surnomme souvent le « talon d’Achille de l’OTAN » ou le « Fulda Gap moderne ». Une fermeture rapide (certains scénarios évoquent 30 à 60 heures dans le pire des cas) mettrait immédiatement à l’épreuve la crédibilité de l’article 5.

Pour la Russie

Contrôler le corridor permettrait de :

Relier Kaliningrad au territoire biélorusse/russe par voie terrestre.

Isoler les pays baltes.

Créer un fait accompli militaire difficile à inverser rapidement.

Tester ou affaiblir la cohésion de l’OTAN.

Même sans invasion physique, des frappes (artillerie, missiles, drones FPV à longue portée) depuis Kaliningrad et la Biélorussie pourraient rendre le corridor inutilisable.

Géographie et vulnérabilités

Le terrain (champs, forêts, zones humides) limite les manœuvres massives de chars, mais le manque de profondeur défensive et la proximité des forces russes/biélorusses rendent la zone fragile. Kaliningrad dispose d’importantes capacités de projection de puissance en mer Baltique.

Contexte récent (septembre 2026)

Fin septembre 2026, la Biélorussie a mené des exercices de 4 jours (15-18 septembre) près du corridor, mobilisant des bataillons mécanisés et de chars. Officiellement présentés comme défensifs (protection des frontières, lutte contre les saboteurs et drones), ces manœuvres se déroulaient à proximité immédiate de la zone sensible. Cela s’inscrit dans un climat de tension plus large (activité de drones, alertes, plans d’évacuation évoqués côté lituanien, renforcement des capacités hospitalières russes dans le nord-ouest, etc.).

Réponses de l’OTAN et des alliésL’Alliance a considérablement renforcé sa posture depuis 2014/2022 :

Présence avancée renforcée (Enhanced Forward Presence) en Pologne et dans les pays baltes.

Amélioration des infrastructures (Via Baltica élargie, routes et voies ferrées).

Projets de « Baltic Defence Line » et fortifications.

Exercices réguliers (y compris trinationales Pologne-Lituanie-France).

Plans de renforts rapides (y compris forces britanniques en alerte haute).

Entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN, qui offre des options supplémentaires par la mer Baltique.

Certains analystes notent que l’importance relative du corridor a un peu diminué grâce à ces renforts et aux nouvelles options maritimes/aériennes, mais il reste un point critique de la défense du flanc est.

L’enclave russe de Kaliningrad

Kaliningrad (environ 15 100 km², ~1 million d’habitants) est une exclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, sur la mer Baltique. C’est le siège principal de la Flotte de la Baltique et un point d’appui stratégique majeur pour la Russie en Europe.

Depuis 2022, une partie importante des forces terrestres a été envoyée en Ukraine, ce qui a fortement réduit l’effectif au sol. En revanche, les capacités de missiles, de défense aérienne et navales restent relativement intactes et constituent la principale force de dissuasion / projection de puissance.

Effectifs et forces terrestres

Avant 2022 : environ 15 000 à 20 000 soldats (11e Corps d’armée + brigade d’infanterie de marine).

: environ 15 000 à 20 000 soldats (11e Corps d’armée + brigade d’infanterie de marine). En 2025-2026 : estimations occidentales indiquent une réduction importante (parfois citée jusqu’à 70-80 % des unités terrestres déployées en Ukraine). Il resterait quelques milliers de soldats (souvent « several thousand » selon des sources lituaniennes et polonaises).

Unités principales :

11e Corps d’armée (forces terrestres)

336e Brigade d’infanterie de marine (en cours de transformation en division selon certainesannonces russes fin 2025).

• Artillerie (MLRS Ouragan/Smerch) et unités de soutien.

Les forces au sol sont donc affaiblies pour une offensive terrestre majeure, mais suffisantes pour la défense locale et des actions hybrides.Capacités de missiles et frappe (le cœur de la menace).

C’est le domaine le plus important :

Iskander-M (missiles balistiques tactiques) : brigade déployée de façon permanente (environ 12 lanceurs, parfois estimés à davantage). Portée officielle ~500 km, versions améliorées revendiquées jusqu’à 1 000 km ou plus. Dual-capables (conventionnels ou nucléaires). Couvrent la Pologne, les pays baltes, une partie de l’Allemagne et de la Scandinavie.

Missiles anti-navires côtiers : Bastion-P (Oniks) et Bal (Kh-35). Portées de 140 à 300+ km selon les versions.

Possibilité de déploiement temporaire de missiles hypersoniques Kinjal via avions MiG-31.

Stockages de munitions et éventuellement capacités nucléaires tactiques (la Russie affirme ne pas en avoir déployées en permanence, mais dispose d’infrastructures de stockage).

Défense aérienne et guerre électronique

Systèmes S-400 (portée jusqu’à 400 km) et Pantsir-S1.

Radar d’alerte précoce Voronezh-DM.

Capacités de guerre électronique (EW) importantes, dont le système Murmansk-BN, capables de brouiller communications et GPS sur de longues distances (impact déjà constaté sur le trafic aérien et maritime en Baltique).

Flotte de la Baltique et aviation

Base principale à Baltiysk (seul port russe libre de glace toute l’année en Baltique).

Corvettes modernes (dont certaines armées de missiles de croisière Kalibr), navires de débarquement, sous-marin, capacités de minage.

Aviation navale : Su-24M (bombardement), Su-30SM/SM2 (multirôle), Su-27, hélicoptères. Exercices réguliers de frappes en mer Baltique.

Rôle stratégique

Menace les routes de renfort de l’OTAN vers les pays baltes (notamment le corridor de Suwałki).

Peut interdire une partie de la mer Baltique.

Sert de plateforme de dissuasion et de frappe rapide contre l’Europe du Nord et de l’Est.

Malgré la réduction des troupes au sol due à la guerre en Ukraine, les capacités de missiles et de défense aérienne font de Kaliningrad un « porte-avions insubmersible » pour la Russie dans la région. C’est pourquoi l’OTAN le surveille de très près et renforce en permanence ses défenses autour.