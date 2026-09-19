Carburants : dans les campagnes, les maires ruraux redoutent une grande colère

Après plusieurs mois de prix durablement supérieurs à 2 euros le litre, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) tire la sonnette d’alarme.

Dans les territoires ruraux, où la voiture reste souvent indispensable, la flambée des carburants ne se traduit plus seulement par une baisse du pouvoir d’achat : elle provoque des renoncements aux soins, aux déplacements professionnels et même aux relations familiales. Les élus redoutent que le sentiment d’injustice ne se transforme en nouvelle fracture territoriale.

À la campagne, la voiture reste incontournable

La hausse des prix des carburants intervient dans un contexte international que les maires ruraux disent parfaitement mesurer. Mais, selon l’AMRF, la durée de cette crise change désormais la nature du problème.

Dans les campagnes, la voiture n’est pas toujours un choix. Elle constitue souvent le seul moyen de se rendre au travail, chez le médecin, dans les commerces, à l’école ou dans les services publics.

Les chiffres cités par l’association donnent la mesure de cette dépendance. Selon la Fondation Jean-Jaurès, 89 % des habitants des territoires ruraux se déclarent dépendants de leur voiture dans leur vie quotidienne. Le Cerema estime par ailleurs que 90 % des kilomètres parcourus dans les espaces ruraux le sont en voiture.

La contrainte est particulièrement forte pour les actifs. D’après l’Insee, un actif rural sur quatre parcourt au moins 24 kilomètres pour se rendre à son travail, soit près de 50 kilomètres chaque jour pour l’aller-retour.

Des distances qui n’ont cessé de s’allonger

Pour les maires ruraux, cette situation ne peut pas être réduite à une simple question de comportement individuel.

Depuis plusieurs décennies, l’organisation du territoire a favorisé la concentration des emplois, des services et des activités dans les pôles urbains et métropolitains. Conséquence : les distances quotidiennes se sont allongées.

Selon l’Insee, la distance médiane entre le domicile et le travail des actifs ruraux a augmenté de plus de 50 % entre 1999 et 2019.

Dans ces conditions, demander aux habitants des campagnes de réduire immédiatement leur dépendance automobile apparaît difficilement compatible avec la réalité de nombreux territoires, estime l’AMRF.

Car il ne s’agit pas seulement d’aller travailler. Il faut également se déplacer pour se soigner, faire ses courses, accompagner ses enfants, accéder aux services publics ou rendre visite à ses proches.

Dans les territoires ruraux, résume l’association, le carburant conditionne directement l’accès à une vie quotidienne normale.

Quand le prix de l’essence conduit au renoncement

La situation commence à produire des effets qui dépassent largement la question du budget consacré au plein d’essence.

Dès le printemps 2026, 42 % des automobilistes ruraux jugeaient la situation « intenable » pour leur foyer, selon une étude Keoscopie citée par l’AMRF.

Faute de transports collectifs ou d’alternatives suffisamment développées, les habitants ne peuvent pas toujours remplacer la voiture par un autre mode de déplacement. Ils réduisent donc leurs déplacements.

Et parfois, ils y renoncent.

Selon les données de la Fondation Jean-Jaurès citées par les maires ruraux, 47 % des automobilistes ont déjà renoncé au moins une fois à rendre visite à des proches en raison du coût des déplacements.

Plus préoccupant encore : 18 % ont reporté ou abandonné un rendez-vous médical, tandis que 23 % des actifs ont renoncé à une opportunité professionnelle pour la même raison.

Dans les espaces ruraux à habitat dispersé, 67 % des habitants ont ainsi le sentiment que leur vie s’est « rétrécie ».

L’AMRF demande des mesures ciblées

Les maires ruraux ne contestent pas l’origine internationale de la crise énergétique et reconnaissent les contraintes qui pèsent sur les finances publiques.

Mais pour l’AMRF, une crise internationale ne signifie pas nécessairement l’inaction des pouvoirs publics.

L’association cite notamment l’exemple de l’Espagne, qui a choisi d’intervenir temporairement sur la fiscalité des carburants afin d’atténuer la hausse des prix à la pompe. Une politique qui a évidemment un coût et comporte des limites, mais qui montre, selon les élus ruraux, que plusieurs options restent ouvertes.

L’AMRF ne réclame pas une subvention permanente à l’utilisation de la voiture. Elle demande que soit prise en compte la période de transition pendant laquelle une partie importante de la population rurale ne dispose pas encore d’alternative crédible.

Parmi les pistes avancées figurent notamment :

un ciblage plus précis des aides vers les habitants ruraux ;

une prise en compte des mobilités réellement contraintes ;

des dispositifs tenant compte de l’absence d’alternative à la voiture ;

des mécanismes temporaires permettant d’amortir les hausses les plus brutales ;

le développement de solutions de mobilité adaptées aux territoires à faible densité.

À plus long terme, les maires ruraux demandent également des politiques d’aménagement capables de rapprocher les emplois, les services et les activités des habitants.

Le spectre de 2018

Derrière cette alerte, les élus ruraux évoquent implicitement le souvenir de la crise des carburants de 2018.

À l’époque, la hausse des prix à la pompe avait contribué à faire émerger une colère beaucoup plus large, cristallisée autour du mouvement des « gilets jaunes ».

Huit ans plus tard, l’AMRF estime que les signaux envoyés par les territoires doivent être pris au sérieux.

Les maires disent constater, dans leurs communes, une inquiétude croissante face au coût des déplacements, mais aussi une accumulation de renoncements et un sentiment d’injustice territoriale.

« Alerter n’est pas attiser la colère », résument les maires ruraux. Pour eux, c’est au contraire chercher à éviter que cette colère ne s’installe durablement.

Car derrière le prix d’un litre de carburant se joue désormais une question beaucoup plus vaste : celle de la possibilité, pour les habitants des campagnes, de continuer à travailler, se soigner, accéder aux services et maintenir leurs liens sociaux sans que le coût des déplacements ne devienne prohibitif.