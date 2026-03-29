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Les Américains manifestent contre Trump

- 09:42

Les manifestations contre Trump ont rassemblé des millions d’Américains ce samedi 28 mars 2026. Ils protestent contre les dérives autoritaires du Président comme le souligne leur mouvement « No Kings ».

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de New York, où l'acteur Robert De Niro a ouvert la marche. (X)
Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de New York, où l’acteur Robert De Niro a ouvert la marche. (X)

Le mouvement « No Kings » — 3ᵉ vague en moins d’un an

Des milliers de cortèges ont défilé à travers les États-Unis contre Trump, sa politique anti-immigration et sa guerre contre l’Iran. C’est la troisième fois en moins d’un an que l’Amérique est appelée à descendre dans la rue par une coalition d’associations réunies autour du slogan « No Kings » (Pas de rois), qui s’est affirmé comme le mouvement de contestation le plus important depuis le retour du milliardaire à la Maison-Blanche.

Les principales raisons de la colère

  1. La politique anti-immigration et les violences de l’ICE

    Minneapolis, épicentre en début d’année de la brutale offensive anti-immigration du gouvernement américain, a été présentée comme le point névralgique des manifestations. La légende du rock Bruce Springsteen y est venue interpréter sa chanson « Streets of Minneapolis », écrite en hommage aux deux Américains tombés sous les balles d’agents fédéraux lors d’opérations de la police de l’immigration.

    2- La guerre en Iran

À Minneapolis, Philadelphie ou Boston, des participants ont défilé avec des pancartes arborant messages anti-guerre et symboles de paix, après un mois de conflit au Moyen-Orient. Une manifestante septuagénaire dénonce la guerre déclenchée par le président, sans l’aval du Congrès.

3- La menace sur la Constitution et les institutions

« Nous estimons que la Constitution est menacée de multiples façons. La situation n’est pas normale, pas acceptable », a déclaré Marc McCaughey, un ancien combattant de 36 ans venu manifester à Atlanta.

4- Les violences policières

Les manifestants dénoncent également les violences policières et les opérations anti-immigration qui ont causé deux morts à Minneapolis.

Une mobilisation massive et croissante

Le mouvement « No Kings » a revendiqué une affluence record pour cette troisième journée, avec selon lui au moins huit millions de protestataires dans plus de 3 300 cortèges — soit une augmentation estimée à un million de participants et 600 cortèges supplémentaires par rapport à la journée précédente d’octobre.

Un contexte politique tendu

Cette troisième mobilisation intervient alors que la popularité du président chute à 40 %, et s’organise avant les élections de mi-mandat prévues en novembre.
Des rassemblements de solidarité ont également eu lieu en dehors des États-Unis, notamment à Rome, Madrid, Athènes, Londres et Paris.
En résumé, la contestation porte sur trois grands axes : l’immigration brutale, la guerre au Moyen-Orient engagée sans vote du Congrès, et ce que les manifestants perçoivent comme une dérive autoritaire menaçant la démocratie américaine.

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