La Chine joue sa partition dans la crise du Moyen-Orient

Missiles, pétrole, engrais : pendant que Washington fait la guerre, Pékin consolide ses positions. Une stratégie d’influence à coût zéro qui redessine les équilibres mondiaux.

Depuis le déclenchement des frappes américano-israéliennes contre l’Iran le 28 février 2026 et la fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz qui s’en est suivie, un acteur observe, négocie et avance ses pions sans tirer un seul coup de feu : la Chine. Sa stratégie — pragmatique, patiente, multidimensionnelle — mérite une lecture attentive, loin des récits manichéens qui circulent sur les réseaux sociaux.

Des missiles qui suscitent l’inquiétude à Washington

L’un des dossiers les plus sensibles concerne l’armement. Selon six sources proches des négociations, l’Iran serait sur le point de finaliser un accord avec la Chine pour l’achat de missiles de croisière antinavires CM-302. Ces missiles supersoniques, d’une portée d’environ 290 kilomètres, sont conçus pour échapper aux défenses navales grâce à leur grande vitesse et à leur basse altitude.

Les discussions ne datent pas d’hier. Selon plusieurs interlocuteurs informés, les pourparlers entre Téhéran et Pékin remontent à au moins deux ans, mais se sont accélérés après l’escalade militaire de juin 2025 — une confrontation de douze jours entre Israël et l’Iran qui a servi de catalyseur.

Cet éventuel contrat enfreindrait un embargo sur les armes imposé par les Nations unies, réimposé en septembre dernier. Il signalerait également la volonté croissante de la Chine de s’affirmer dans une région longtemps dominée par la puissance militaire américaine.

Mais la prudence s’impose face aux chiffres les plus spectaculaires qui circulent en ligne. Si Reuters a bien documenté les négociations sur les missiles CM-302, les affirmations évoquant « 5 milliards de dollars d’armes secrètes » n’ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l’Ifri, souligne que la Chine coopère militairement avec l’Iran depuis les années 1990 — notamment via des transferts de technologies balistiques —, mais qu’elle n’a « jamais démontré une grande volonté d’agir sur les questions de sécurité internationale ».

Les derniers développements de la guerre et les succès militaires de l’Iran pourraient démontrer le contraire.

Le détroit d’Ormuz, scène d’un bras de fer inédit

Le 28 février, après les frappes américano-israéliennes, les Gardiens de la Révolution ont diffusé un message radio laconique, mais retentissant : le détroit d’Ormuz est « de facto fermé ». En cinquante ans, jamais cette menace ne s’était vraiment concrétisée.

Les conséquences ont été immédiates. Le baril a flambé jusqu’à près de 120 dollars. Face à cette envolée, l’Agence internationale de l’énergie a décidé le 11 mars la plus grande libération de réserves stratégiques de l’histoire : 400 millions de barils injectés sur les marchés.

Dans ce chaos, la Chine a négocié une position de quasi-exception. Pékin a obtenu de son allié iranien la circulation de ses pétroliers : malgré la guerre, des navires chinois ont pu franchir le détroit et faire route jusqu’en Asie. Certains navires enregistrés sous des pavillons « neutres » ont même modifié leur signature électronique pour se déclarer de propriété chinoise afin de franchir le détroit.

Sur la question monétaire, une information a fait grand bruit : selon CNN citant un haut responsable iranien, l’Iran envisagerait d’autoriser le passage de pétroliers à condition que les paiements soient effectués en yuans chinois. Cette exigence renforcerait considérablement la position de la monnaie chinoise dans les transactions énergétiques mondiales.

La guerre des engrais : un front silencieux

Parallèlement aux tensions militaires, un autre conflit se joue sur le terrain agricole mondial. La Chine vient de restreindre massivement ses exportations d’engrais. Mi-mars, Pékin a interdit les exportations de mélanges azote-potassium et de certaines variétés de phosphates — une décision non annoncée officiellement, mais rapportée par Reuters et Bloomberg.

Ces mesures s’ajoutent aux quotas existants sur l’urée. Au total, entre la moitié et les trois quarts des exportations chinoises de l’an dernier seraient désormais restreintes, soit potentiellement jusqu’à 40 millions de tonnes métriques. Les cours internationaux de l’urée ont progressé d’environ 40 % par rapport aux niveaux d’avant-guerre.

Pékin justifie cette décision par la protection de son marché intérieur et la sécurité alimentaire de sa population. « Ce schéma est récurrent : la Chine restreint ses approvisionnements au lieu de venir au secours du marché lors des phases de tensions mondiales », observe Matthew Biggin, analyste senior chez BMI. La dépendance de nombreux pays émergents est réelle : l’an dernier, la Chine fournissait au Brésil, à l’Indonésie et à la Thaïlande environ un cinquième de leurs importations d’engrais. Mais ce sont les Américains qui risquent de souffrir en premier de ces restrictions.

Un bilan stratégique à nuancer

Le tableau d’ensemble est donc celui d’une Chine qui avance ses intérêts avec méthode. Pékin avait anticipé la guerre en augmentant considérablement ses importations de brut en janvier-février 2026 — en hausse de 16 % par rapport à la même période de 2025. Ses réserves stratégiques et commerciales de pétrole sont estimées à 1,2 milliard de barils, soit environ 200 jours de consommation.

Pour autant, le narratif selon lequel Pékin « utilise l’Iran comme une arme » dans un plan machiavélique parfaitement orchestré mérite d’être tempéré. La relation sino-iranienne, qualifiée de « partenariat stratégique », est en réalité limitée et asymétrique : l’Iran, isolé, dépendait bien davantage de la Chine que l’inverse. Pour Pékin, l’intérêt principal reste pétrolier — elle achetait jusqu’ici près de 90 % du brut iranien, vendu au rabais via des circuits de troc pour contourner les sanctions américaines.

Trump a d’ailleurs menacé la Chine de reporter sa visite prévue fin mars si elle n’aidait pas à sécuriser le détroit d’Ormuz. L’embarras de Pékin face à cette injonction illustre la complexité de sa position : trop proche de l’Iran pour ignorer ses intérêts, trop dépendante des flux commerciaux avec les États-Unis pour vouloir rompre ouvertement.

Ce qui est certain : la crise du Moyen-Orient offre à la Chine une fenêtre d’opportunité géopolitique et économique qu’elle exploite habilement — armement, pétrole bon marché, renforcement du yuan, influence diplomatique.