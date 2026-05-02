« Pendant très longtemps c’était un sujet extrêmement tabou », confie Alexandra Lamy, venue avec la réalisatrice Reem Kherici présenter cette comédie aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer.

Toutes les épouses n’ont pas la chance d’avoir un mari bricoleur, telle cette Fanny jouée par Alexandra Lamy dans « Pour le plaisir », un film de Reem Kherici (sortie le 6 mai). Vingt ans de mariage avec Tom (joué par François Cluzet) et jamais d’orgasme ; mais heureusement son inventeur d’époux va s’efforcer de lui fabriquer un sex-toy sur mesure et concevoir le bon accessoire. « Le plaisir est un sujet tabou et j’ai aimé que ce soit une histoire d’amour dans un couple, c’est un vrai duo », confiait l’actrice aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer, où avec la réalisatrice elles ont présenté cette comédie dans la bonne humeur.

« Alexandra était mon cobaye, c’est un film essentiel pour les hommes et les femmes », assure Rheem Kherici, qui s’est donnée le rôle de la sexothérapeute : « J’aime écouter les gens », dit-elle. Son film est « librement inspiré » de faits réels, l’invention par un couple allemand du Womanizer, sex-toy « révolutionnaire », dont l’histoire a été racontée dans un reportage vu par la réalisatrice.

« Ce film permet aujourd’hui d’en parler »

Dans son atelier, le mari ingénieur fabrique des prototypes que madame teste, longtemps « à deux doigts » de la solution, dénichée dans l’air pulsé du moteur de l’aquarium familial. « Pendant vingt ans, on nous a dit que le plaisir était un péché, pendant très longtemps c’était un sujet extrêmement tabou, on a été élevées pour ne pas en parler, ce film permet aujourd’hui d’en parler », estime Alexandra Lamy, qui forme avec François Cluzet un couple complice dans la recherche de la félicité, les deux acteurs étant toujours à l’aise dans la comédie.

« L’homme écoute sa femme, il l’entend », dit l’actrice. « L’homme n’a pas le mauvais rôle, c’est un couple qui s’aime », ajoute Reem Kherici, qui injecte de l’humour dans une histoire d’amour. Il n’y a ainsi que de bonnes vibrations, « des ondes positives » dans ce divertissement qui évite le vulgaire et le graveleux, tout en ayant un côté sexe pour les nuls et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet.

Patrick TARDIT

« Pour le plaisir », un film de Reem Kherici, avec Alexandra Lamy et François Cluzet (sortie le 6 mai).