Détroit d’Ormuz : Ça chauffe entre Iran et États-Unis

L’Iran menace d’attaquer l’armée américaine au détroit d’Ormuz alors que Donald Trump annonce le lancement de l’opération d’escorte navale « Project Freedom ». Cette escalade intervient dans un contexte de négociations diplomatiques fragiles et de risques géopolitiques majeurs pour le commerce maritime international.

Image d’illustration générée par intelligence artificielle représentant Détroit d’Ormuz : tensions extrêmes entre Iran et États-Unis

Par Célia Ferrent

Project Freedom : l’opération navale qui divise les alliés occidentaux

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche le déploiement d’une opération baptisée « Project Freedom » (« Projet Liberté »), destinée à escorter les navires de commerce à travers le détroit d’Ormuz. Cette initiative stratégique vise à protéger les navires battant pavillon de pays « qui n’ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient » face aux menaces iraniennes croissantes.

L’opération d’escorte doit débuter lundi matin, selon le calendrier initial. Cependant, cette annonce soudaine a provoqué des réactions mitigées parmi les alliés occidentaux. Le président français Emmanuel Macron a exprimé ses doutes sur la clarté du cadre de ce plan, soulevant des questions sur la coordination avec les partenaires européens et les implications géopolitiques d’une telle opération unilatérale.

Les menaces iraniennes s’intensifient au détroit d’Ormuz

L’Iran a clairement signifié son intention de riposter militairement à toute approche de ses forces armées. Cette posture agressive reflète la montée des tensions diplomatiques et militaires dans la région, exacerbée par plusieurs incidents récents. En avril, la marine américaine avait saisi le cargo iranien Touska en mer d’Oman, un navire battant pavillon iranien et soumis aux sanctions du Trésor américain. Trump avait justifié cette action en affirmant que le navire « a tenté de franchir notre blocus maritime ».

L’Iran a dénoncé cet incident comme un acte de « piraterie » et une « violation claire » du cessez-le-feu établi entre Téhéran et Washington. La saisie du Touska et l’arraisonnement de son équipage de 22 marins ont cristallisé les frustrations iraniennes face aux politiques américaines dans la région. Le Pakistan s’est finalement interposé pour faciliter le rapatriement de l’équipage, une « mesure pour restaurer la confiance » dans le fragile dialogue diplomatique.

Négociations en cours : entre espoir et méfiance mutuelle

Malgré l’escalade militaire, des canaux diplomatiques restent ouverts. L’Iran a confirmé recevoir et examiner une contre-proposition américaine visant à mettre fin à la guerre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, a déclaré que les autorités étudient le message américain reçu par l’intermédiaire du Pakistan. Cependant, il a critiqué les « exigences excessives et déraisonnables » de Washington, affirmant que la proposition n’était « pas facile à examiner ».

La méfiance est palpable des deux côtés. L’Iran rappelle que par le passé, les négociations nucléaires ont été suivies d’attaques américaines. Baghaei a affirmé : « Nous avons négocié à deux reprises sur les aspects nucléaires et, simultanément, nous avons été attaqués par les États-Unis ». Cette expérience traumatisante pèse lourdement sur les discussions actuelles. L’Iran insiste sur sa priorité immédiate : mettre fin à la guerre, avant de traiter de questions nucléaires.

L’impact économique mondial du contrôle du détroit d’Ormuz

Le blocage effectif du détroit d’Ormuz constitue une menace majeure pour l’économie mondiale. Environ 80 % des hydrocarbures destinés aux pays asiatiques transitent par ce passage stratégique en temps de paix. Cette dépendance énergétique explique pourquoi la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a exprimé une alarme particulière lors d’une visite en Australie. Elle a déclaré que « la fermeture effective du détroit d’Ormuz a des répercussions énormes sur l’Indo-Pacifique ».

Les partenaires asiatiques du Japon et de l’Australie redoutent une perturbation majeure des chaînes d’approvisionnement énergétiques. L’Agence internationale de l’énergie souligne l’importance critique de ce corridor maritime pour la stabilité économique régionale. Toute interruption du trafic commercial aurait des conséquences en cascade sur les prix de l’énergie et les équilibres géopolitiques mondiaux.

La position iranienne sur la légalité de la guerre

L’Iran conteste la légalité de l’opération militaire américano-israélienne. Selon les autorités iraniennes, cette guerre constitue une « mesure unilatérale » allant à l’encontre du droit international. Esmaeil Baghaei a affirmé que tous les pays ayant participé directement ou indirectement à la guerre en portaient la responsabilité collective.

Cette rhétorique juridique reflète la stratégie iranienne d’isoler les États-Unis sur la scène internationale. L’Iran souligne également que les dirigeants européens eux-mêmes reconnaissent que la guerre a engendré des « coûts énormes » pour le continent et le monde. Cette critique vise à créer des fissures au sein du bloc occidental et à renforcer la légitimité des positions iraniennes.

Les divisions au sein des alliés occidentaux et la réaction de l’OTAN

L’administration Trump a exprimé une certaine déception face à la réaction européenne à la situation au Moyen-Orient. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que « les États-Unis ont été quelque peu déçus par la réaction européenne ». Cette friction s’est accentuée après l’annonce soudaine du retrait de 5 000 soldats américains stationnés en Allemagne.

Cependant, Rutte a également affirmé que les dirigeants européens avaient « reçu cinq sur cinq » le message de Trump concernant les dépenses de défense et « passaient à la vitesse supérieure » sur ce dossier. Cette tension révèle un réalignement stratégique au sein de l’Alliance atlantique, où les Européens sont pressés d’augmenter leurs capacités militaires face aux défis moyen-orientaux et aux priorités réaffirmées de Washington.

Les enjeux géopolitiques et diplomatiques futurs

La situation au détroit d’Ormuz incarne les tensions fondamentales de la géopolitique contemporaine : compétition énergétique, menaces militaires directes, diplomatie fragile et divergences transatlantiques. Les négociations en cours sur la fin de la guerre et le programme nucléaire iranien restent précaires, suspendues entre des appels à la raison et des positions d’intransigeance.

L’operation Project Freedom représente une escalade dans la gestion américaine du conflit, mais elle risque aussi de cristalliser les positions iraniennes et de compliquer les efforts diplomatiques. Le succès dépendra de la capacité des acteurs internationaux à maintenir des canaux de communication ouverts tout en gérant les risques militaires immenses. Le Pakistan, dans son rôle de médiateur, continue ses efforts pour « faciliter le dialogue et la diplomatie » afin de promouvoir « la paix et la stabilité ».

Célia Ferrent

Iranian gas tanker passes US blockade https://t.co/g5PJMj8HrS — Iran’s Today (@Iran) May 4, 2026

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