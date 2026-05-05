Audiovisuel public : Le rapport Alloncle fait de grosses vagues

Publié ce matin sur le site de l’Assemblée nationale, le rapport du député Charles Alloncle sur « la neutralité, le fonctionnement et le financement » de l’audiovisuel public fait l’objet de fortes critiques et d’une plainte de l’association anticorruption AC !!

Ce rapport de près de 400 pages a été rédigé après quatre mois d’auditions sous haute tension par le député Charles Alloncle (UDR), dans le cadre de la commission d’enquête sur « la neutralité, le fonctionnement et le financement » de l’audiovisuel public. Sa publication a été adoptée à l’issue d’un vote serré, avec 12 voix pour et 10 contre, au terme de plus de quatre heures de débats à huis clos.

Les principales recommandations (parmi 80)

Charles Alloncle juge l’audiovisuel public en « crise », pointant un manque de neutralité et de contrôle, des conflits d’intérêts et des coûts trop importants, estimant qu’il ne répond plus aux « attentes des Français ».

Le rapport préconise notamment un milliard d’euros d’économies, la fusion de France 2 et France 5, la suppression de France 4, une baisse du budget sports et jeux de France Télévisions, et l’interdiction de la téléréalité sur le service public.

Concernant les jeux télévisés, Alloncle souhaite une réduction via une baisse de trois quarts du budget, et pour les émissions de téléréalité, leur disparition pure et simple des antennes. Ces mesures représenteraient une économie d’environ 170 millions d’euros au total.

Par ailleurs, il propose que les nominations des dirigeants de l’audiovisuel public soient faites directement par le président de la République, après avis des commissions parlementaires. France Télévisions et Radio France ne seraient plus rattachées au ministère de la Culture, mais placées sous la tutelle d’un nouveau secrétariat général à l’audiovisuel public, directement rattaché à Matignon.

Pour les salariés, Alloncle demande l’application effective de l’obligation de neutralité, sur le modèle des magistrats et enseignants, avec une grille de sanctions internes en cas de manquement.

Le rapport très controversé

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé que ce rapport est une « occasion manquée » qui « passe à côté de l’essentiel ».

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, a dénoncé un rapport « à charge » visant un « affaiblissement historique » de l’audiovisuel public.

Le rapport est également très critiqué par la gauche et les députés du bloc central, qui accusent Alloncle de vouloir affaiblir France Télévisions et Radio France.

Dans la foulée du vote pour sa publication, Jordan Bardella a promis qu’il engagerait « la privatisation de l’audiovisuel public » s’il accède au pouvoir.

Le président de la commission d’enquête, Jérémie Patrier-Leitus, a estimé que cette commission est « l’échec politique » de Charles Alloncle.

Plainte pour prise illégale d’intérêts

L’association AC !! Anti-Corruption a déposé, le 30 avril 2026, une plainte auprès du Procureur National Financier Pascal Prache. Dans le viseur : Charles Alloncle, député UDR de l’Hérault et rapporteur de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, ainsi que la société Lagardère News, filiale du groupe Bolloré.

Une commission sous influence ?

Créée en octobre 2025 à l’initiative du groupe parlementaire UDR, la commission d’enquête sur l’audiovisuel public avait pour mission d’examiner la neutralité et le financement des chaînes publiques françaises. Charles Alloncle, désigné rapporteur, en a très vite pris le contrôle, s’imposant comme le visage d’auditions particulièrement musclées, au point d’être rappelé à l’ordre par la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dès décembre 2025.

La révélation du Monde

Le 26 avril 2026, Le Monde a mis le feu aux poudres en révélant que la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News aurait transmis à plusieurs députés, dont Alloncle, des listes de questions détaillées destinées à orienter les auditions. Parmi les cibles désignées : Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, et Sybil Veil, présidente de Radio France.

Si le député reconnaît avoir reçu ces documents, il nie s’en être servi. La plainte conteste cette version, soulignant la concordance troublante entre les thèmes imposés par Lagardère News et la conduite effective des auditions.

Les infractions invoquées

Les avocats de l’association s’appuient sur deux qualifications pénales. La prise illégale d’intérêts (article 432-12 du Code pénal) : en tant que rapporteur, Alloncle disposait de pouvoirs étendus, choix des personnes auditionnées, orientation des débats, rédaction du rapport. En suivant, fût-ce partiellement, les suggestions de Lagardère News, il aurait pris un intérêt personnel et politique altérant son impartialité, nourri par l’espoir d’une surexposition médiatique sur CNews, Europe 1 et le JDD, et peut-être d’un poste de ministre de la Culture en cas d’accession au pouvoir du RN.

Le trafic d’influence (articles 432-11 et 433-1 du Code pénal) : Lagardère News est soupçonné d’avoir proposé au député une couverture médiatique massive en échange d’un rapport favorable à ses intérêts commerciaux, la réduction ou la privatisation de l’audiovisuel public libérant des parts de marché pour ses propres médias. La responsabilité pénale de la société en tant que personne morale est également invoquée.

Des voix qui s’élèvent

Le président de la commission lui-même, Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), a publiquement mis en doute l’indépendance de son rapporteur, s’interrogeant sur l’identité de ceux qui auraient pu le mandater, des acteurs souhaitant, selon lui, « racheter l’audiovisuel public à vil prix ou le voir disparaître ». Il a aussi évoqué les ambitions ministérielles supposées d’Alloncle comme possible facteur d’influence.

Le rapport Alloncle