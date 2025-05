Ukraine : un cessez-le-feu de 30 jours proposé à la Russie

Alors que les combats se poursuivent, Kiev, soutenu par les grandes puissances occidentales, propose une trêve immédiate. Moscou n’a pas encore répondu à cet ultimatum.

Réunis à Kiev le samedi 10 mai 2025, les dirigeants de la coalition occidentale en soutien à l’Ukraine – Emmanuel Macron (France), Friedrich Merz (Allemagne), Keir Starmer (Royaume-Uni), Donald Tusk (Pologne) – ainsi que des représentants des États-Unis, ont annoncé une proposition de cessez-le-feu « complet et inconditionnel » d’une durée de 30 jours, à compter du lundi 12 mai.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, a précisé sur le réseau social X que cette trêve couvrirait « la terre, l’air et la mer« . Ce plan vise à ouvrir un espace de négociation pour une résolution du conflit.

Le président américain a exhorté la Russie à accepter cette proposition. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a également soutenu l’initiative, la qualifiant de « préalable indispensable à des négociations de paix ».

Emmanuel Macron a précisé que la surveillance du respect de la trêve serait principalement assurée par les États-Unis, avec la participation des pays européens. Il a averti que toute violation du cessez-le-feu entraînerait des sanctions « massives et coordonnées ».

Le Kremlin n’a pas encore donné de réponse claire à cette proposition. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a dénoncé une posture de « confrontation » de la part des Européens. Il a réitéré que tout cessez-le-feu devait être précédé de l’arrêt des livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, sans quoi cela donnerait « un avantage injuste » à Kiev.

Jusqu’ici, la Russie s’était contentée d’annoncer unilatéralement une trêve de trois jours, expirant le samedi soir. Bien que les frappes à longue portée semblent avoir cessé temporairement, chaque camp accuse l’autre de violations.

Cette trêve pourrait marquer un tournant, selon les dirigeants occidentaux. Emmanuel Macron a souligné l’importance de « discussions directes » entre Moscou et Kiev si le cessez-le-feu est respecté. Une opportunité également saluée par le chef de la diplomatie ukrainienne, qui y voit une ouverture vers des négociations sérieuses.

Calling President Trump together from Kyiv.

Our joint call: there must be a 30-day ceasefire starting Monday, unconditional, that paves the way for a solid and lasting peace in Ukraine. pic.twitter.com/MloOm6YYHj

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2025