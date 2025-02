Otages israéliens : l’ultimatum de Donald Trump

Le président des États-Unis Donald Trump confirme que si les terroristes du Hamas ne libèrent pas tous les otages de Gaza d’ici samedi midi, ils découvriront ce qu’il entend par « l’enfer se déchaînera ».

President of the United States Donald Trump confirms that if Hamas terrorists do not release all the hostages in Gaza by noon on Saturday, they will find out what he means by « hell will break loose. »

