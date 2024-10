Mais qui arrêtera Benjamin Netanyahou ?

Le Premier ministre israélien a affirmé ce lundi qu’Israël continuerait « à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth ». Jusqu’à quand ce dangereux psychopathe assoiffé de sang va-t-il massacrer les populations civiles ?

Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter Netanyahou dans sa folie meurtrière. Ce lundi 14 octobre, un nouveau bilan du ministère de la Santé libanais fait état de vingt et un morts et de huit blessés à la suite de l’attaque israélienne menée sur Aïtou, un village situé au nord du Liban. Depuis le 27 septembre, les bombardements sur le sud Liban sont incessants et visent essentiellement des cibles civiles, écoles et hôpitaux, où se cacheraient, selon Israël, des combattants du Hezbollah, cette milice proche de Téhéran. Et ce n’est pas fini, si l’on en croit Benjamin Netanyahou lui-même qui annonce vouloir « frapper sans pitié le Hezbollah, y compris à Beyrouth ».

Plus de 42.000 morts

Malgré l’ouverture de ce deuxième front, les frappes israéliennes se sont poursuivies sur Gaza. Un bombardement a visé la cour de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa à Deir Al-Balah, où vivaient des déplacés, a tué au moins quatre personnes. Un autre bombardement a touché un centre de distribution d’aide humanitaire dans le camp de réfugiés de Jabaliya (Nord), tuant au moins dix personnes, selon des sources médicales palestiniennes. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé lundi un nouveau bilan de 42 289 morts dans le territoire palestinien depuis octobre 2023.

La communauté internationale tétanisée

Jusqu’où ? Jusqu’à quand ce déluge de feu et ces crimes de guerre ? La communauté internationale, tétanisée par cette barbarie, détourne le regard et n’ose pas condamner Israël et son Premier ministre qui se moque depuis longtemps du droit international. Il ose même tirer sur les Casques bleus de l’ONU, dont cinq soldats ont été blessés, et demande leur retrait du Liban. Ce que refuse du bout des lèvres António Guterres, secrétaire général de l’ONU. Il est vrai que Guterres est persona non grata en Israël pour n’avoir pas condamné l’attaque Iranienne du 1ᵉʳ octobre.

Les États-Unis, principal allié de Tel-Aviv, continuent de soutenir Benjamin Netanyahou en dépit de vives protestations de l’opinion publique, notamment dans les universités américaines. Mais l’approche des élections empêche Joe Biden de prendre des positions radicales. Reste que les États-Unis pressent désormais leurs ressortissants de quitter le Liban, redoutant un embrasement généralisé de la région.

Les Européens divisés et impuissants

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné les attaques « inacceptables » d’Israël contre la Finul au Liban. Il a annoncé que les 27 États membres s’étaient mis d’accord pour adopter une déclaration commune visant à condamner ces attaques et réclamer qu’elles cessent immédiatement. De belles paroles, mais totalement insignifiantes.

Emmanuel Macron a émis l’idée de ne plus envoyer d’armes à Israël. Un vœu pieux, rien de plus. Il a été suivi par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a exprimé son opposition ferme au retrait des forces de l’ONU du Liban. Poursuivant ses critiques envers Israël, Pedro Sánchez a réitéré son appel à un arrêt immédiat des livraisons d’armes à l’État hébreu, affirmant que sans armes, la guerre ne pourrait pas se poursuivre. Il a également estimé que la Commission européenne devrait reconsidérer son accord d’association avec Israël si des violations des droits de l’Homme étaient avérées.

Netanyahou fait l’unanimité contre lui, mais en n’en a cure. Même la Chine s’émeut des atrocités perpétrées par Tsahal et appelle Israël à mettre fin « aux catastrophes humanitaires » à Gaza. C’est dire !

Mais qui arrêtera Netanyahou dans sa folie meurtrière qui risque d’engager tous les pays occidentaux dans une déflagration mondiale?