Le Liban sous les bombes israéliennes

Les bombardements intensifs d’Israël au sud du Liban ont fait près de 500 morts et des milliers de blessés, plongeant la région dans une spirale de violence qui menace de dégénérer en conflit généralisé.

Israël commence au Liban ce qu’il a fait à Gaza et le monde regarde sans broncher.

Opération « Flèches du Nord » : Israël intensifie ses frappes contre le Hezbollah

L’armée israélienne a poursuivi mardi matin ses bombardements sur le sud du Liban et la plaine de la Bekaa, dans le cadre de l’opération baptisée « Flèches du Nord ». Selon Tsahal, environ 1 600 cibles « terroristes » ont été visées la veille. Le chef d’état-major, Hertzi Halevi, a confirmé que les frappes se sont intensifiées pendant la nuit, ciblant de nombreuses positions attribuées au Hezbollah. Mais peut-on encore le croire ?

Bilan humain alarmant et tensions diplomatiques croissantes

Le dernier bilan fait état de 492 morts côté libanais, dont 35 enfants, marquant la journée la plus meurtrière depuis le début des hostilités il y a près d’un an. Face à cette escalade, la Turquie a vivement critiqué Israël, l’accusant de vouloir « mener toute la région au chaos ». Ankara a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU et la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour endiguer la violence.

Risque d’embrasement régional

Alors que les échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hezbollah, la crainte d’un élargissement du conflit grandit. La diplomatie turque a notamment pointé du doigt les pays occidentaux soutenant inconditionnellement Israël, les accusant d’encourager le gouvernement Netanyahu dans une stratégie dangereuse pour la stabilité régionale.

Dans ce contexte de tensions exacerbées, la communauté internationale est plus que jamais appelée à intervenir pour éviter que la situation ne dégénère en « guerre totale » au Proche-Orient.

Est-il encore temps ?