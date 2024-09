Nancy : Nouvelle manif de soutien à la Palestine

L’Association France-Palestine solidarité (AFPS) de Lorraine-Sud appelle à un rassemblement en faveur de la Palestine, ce vendredi 6 septembre. Rendez-vous est donné à 18h place Charles III, suivi d’un rassemblement devant la préfecture à 19 h.

Dans un communiqué, l’AFPS rappelle que « le 7 septembre, cela fera 11 mois que la population de Gaza subit les attaques et les bombardements de l’armée israélienne qui n’épargnent ni les écoles ni les infrastructures vitales. La population est affamée, assoiffée, épuisée par les ordres de déplacement incessants.

40.000 morts au moins

Le bilan officiel est de 40.000 tués, dont une majorité de femmes et d’enfants, 94.000 blessés et 10.000 disparus pour une population de 2,3 millions d’habitants (plus d’un million à l’échelle de la France)

En Cisjordanie, la population soumise aux attaques de l’armée et des colons vit dans un quasi-état de siège. Israël y exploite la guerre à Gaza pour intensifier sa politique de colonisation, de démolition, d’isolement de Jérusalem. 600 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre.

Déni d’humanité

Les arrestations et détentions arbitraires se multiplient, les conditions de détention des prisonniers sont désastreuses et la torture est généralisée.

Devant le déni d’humanité que constitue ce génocide, devant l’impunité criminelle d’Israël, l’AFPS de Lorraine-Sud appelle à manifester nombreux pour montrer son indignation.

La manifestation s’achèvera par une « casserolade » devant la préfecture. »