Israël étend son offensive sur la ville de Rafah

L’armée israélienne a annoncé une extension de son offensive dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, intensifiant les combats et provoquant des déplacements massifs de la population palestinienne.

L’armée israélienne a confirmé que ses forces étendent leur offensive dans la ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza. Selon les Palestiniens réfugiés dans la zone, de violents combats ont eu lieu ces derniers jours. Les forces israéliennes affirment avoir pris le contrôle total de la frontière de Gaza avec l’Égypte. Au moins une douzaine de personnes ont été tuées lors de frappes aériennes sur deux sites différents dans le centre de Gaza plus tôt dans la matinée.

Dans un communiqué publié ce vendredi, les forces de défense israéliennes ont annoncé que leurs troupes avaient découvert des tunnels et des lance-roquettes du Hamas dans le centre de Rafah, ainsi qu’une zone de stockage d’armes. Israël affirme également que ses forces ont achevé leur mission dans l’est de Jabalia, où elles déclarent avoir libéré plusieurs otages israéliens. Depuis le début de l’assaut, plus d’un million de Palestiniens ont fui Rafah, cherchant refuge face à l’intensification des hostilités.

BREAKING :

Happening now in Manchester, England.

Massive pro-Palestine protest, demanding an immediate end to Israel’s genocide in Gaza.

🇵🇸🔥pic.twitter.com/GK6uyxn9sS

— sarah (@sahouraxo) June 1, 2024