Fusillade près de la Maison-Blanche : deux soldats de la Garde nationale grièvement blessés

Des tirs ont visé mercredi après-midi deux membres de la Garde nationale de Virginie-Occidentale en plein cœur de la capitale américaine, à quelques centaines de mètres seulement de la Maison-Blanche.

L’incident a provoqué un verrouillage temporaire des bâtiments gouvernementaux et relance les interrogations sur le déploiement militaire à Washington.

Les faits

L’attaque s’est produite dans l’après-midi à l’intersection de la 17ᵉ rue et Ia Street NW, à proximité de la station de métro Farragut West, à deux ou trois pâtés de maisons de la résidence présidentielle. Deux soldats de la West Virginia National Guard, en service dans la capitale, ont été touchés par des tirs. Leur décès a été annoncé puis démenti par les autorités.

Un suspect de sexe masculin a été interpellé sur place. Également blessé lors de l’incident, son pronostic vital ne serait pas engagé. Tous les blessés – les deux militaires et le tireur présumé – ont été transportés vers des établissements hospitaliers.

Confusion sur l’état des victimes

La communication autour de l’état de santé des soldats a connu des revirements successifs. Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a d’abord annoncé le décès des deux militaires, avant de se rétracter quelques heures plus tard, évoquant des « rapports contradictoires ».

Selon les dernières informations disponibles, les deux soldats se trouvent dans un état critique. Leurs identités n’ont pas été révélées.

Dispositif de sécurité exceptionnel

L’incident a déclenché un protocole de sécurité d’urgence. La Maison-Blanche et plusieurs bâtiments gouvernementaux alentour ont été temporairement verrouillés. Le trafic aérien à l’aéroport national Ronald Reagan, situé à proximité, a même été suspendu pendant un temps en raison des mesures de précaution.

Le président Donald Trump, qui se trouvait en Floride au moment des faits, a été informé de la situation. Il a condamné l’attaque et promis que des conséquences sévères seraient appliquées à son auteur.

Enquête en cours, mobile inconnu

Les autorités fédérales – police métropolitaine, services secrets et agence fédérale anti-armes – ont ouvert une enquête. À ce stade, le mobile de l’attaque demeure inconnu. Les enquêteurs n’ont pas précisé s’il s’agit d’un acte terroriste, d’un geste isolé ou d’une action à motivation politique.

Le profil du suspect, notamment son âge, ses antécédents et d’éventuels liens avec les victimes ou des groupes organisés, n’a pas été communiqué.

Un déploiement militaire controversé

Cet incident survient dans un contexte particulièrement tendu. Le déploiement de la Garde nationale à Washington, décidé plus tôt en 2025 pour renforcer la sécurité dans la capitale, fait l’objet de vives controverses politiques. L’attaque contre ces soldats en mission intérieure pourrait relancer le débat sur l’utilisation de forces militaires pour des opérations de sécurité civile et conduire à un réajustement de leur rôle sur le terrain.