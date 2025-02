Une explosion dans un bar associatif de Grenoble fait 12 blessés

Une grenade a été lancée dans un bar associatif de Grenoble mercredi soir, provoquant une explosion qui a blessé 12 personnes, dont six grièvement. Les autorités écartent pour l’instant la piste terroriste.

Une attaque d’une violence inouïe

Mercredi 12 février, vers 20 h 15, une explosion s’est produite dans un bar associatif situé rue Claude-Kogan, dans le quartier Villeneuve à Grenoble. Selon les premières informations, une grenade a été lancée dans l’établissement par une personne armée qui a pris la fuite immédiatement après l’acte. « Une personne est entrée, a lancé une grenade, n’a pas prononcé de mot, semble-t-il, et a ensuite pris la fuite », a déclaré François Touret de Coucy, procureur adjoint de la République de Grenoble. Il a également évoqué la possible présence d’une kalachnikov, bien que cet élément reste à confirmer.

Le bilan provisoire fait état de 12 blessés, dont six en urgence absolue. Les secours ont rapidement pris en charge les victimes sur place et les ont évacuées vers le CHU Grenoble Alpes. Contrairement aux premières déclarations du maire Éric Piolle évoquant le déclenchement du plan blanc à l’hôpital, le CHU a précisé qu’il s’agissait d’un plan de mobilisation interne, un niveau inférieur dans la gestion des crises.

Les hypothèses en cours d’exploration

Pour l’heure, aucune piste n’est privilégiée par les enquêteurs. Toutefois, le procureur adjoint a indiqué que « l’attentat terroriste pur et simple » semble écarté. L’enquête a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) pour déterminer les motivations derrière cet acte qualifié de « violence extrême ». Un lien avec un éventuel règlement de comptes ou le trafic de stupéfiants est envisagé.

Réactions

Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a fermement condamné cet « acte criminel d’une violence inouïe » sur son compte X (anciennement Twitter). Il a également assuré que la ville apporterait son soutien aux victimes et aux forces de l’ordre mobilisées. Sur place, Chloé Pantel, maire adjointe du secteur de Grenoble, a décrit le bar visé comme un lieu convivial fréquenté par des habitants du quartier et des amateurs de football. Les investigations se poursuivent pour identifier les auteurs de cette attaque et comprendre leurs motivations.