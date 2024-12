Magdebourg : Une attaque terroriste endeuille le marché de Noël

Une attaque au véhicule-bélier sur le marché de Noël de Magdebourg a fait ce vendredi soir plusieurs morts et plus de 60 blessés, plongeant l’Allemagne dans la stupeur. Un suspect d’origine saoudienne a été interpellé.

🚨 Plusieurs personnes ont été fauchées au marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne : vidéo de la caméra de surveillance. https://t.co/vL1dYNjda1 — Frontières (@Frontieresmedia) December 20, 2024

Une tragédie qui frappe en pleine période festive

La soirée du vendredi 20 décembre 2024 a viré au cauchemar dans la ville de Magdebourg, située au nord-est de l’Allemagne, lorsqu’une voiture a délibérément foncé dans la foule du marché de Noël. D’après les premières constatations de la police, le véhicule a parcouru plus de 400 mètres à travers les allées du marché, semant la terreur parmi les visiteurs.

Le bilan humain s’avère particulièrement lourd : plusieurs personnes ont perdu la vie et plus de 60 autres ont été blessées, selon le chef du gouvernement régional de Saxe-Anhalt. Plusieurs victimes se trouvent dans un état grave.

La piste terroriste privilégiée

Les autorités n’ont pas tardé à qualifier l’acte de terroriste. « Nous pensons qu’il s’agit d’un attentat », a confirmé une porte-parole du ministère régional de l’Intérieur de Saxe-Anhalt. Le suspect interpellé est un médecin originaire d’Arabie Saoudite exerçant dans la région. Selon Reiner Haseloff, l’homme aurait agi seul.

Cette attaque a suscité une vive émotion dans tout le pays. Le chancelier Olaf Scholz a exprimé sa profonde préoccupation, déclarant que les événements laissent « présager le pire« . Sur le réseau social X, il a adressé ses pensées aux victimes et à leurs familles, tout en saluant le travail des secouristes mobilisés sur place.

Dans ce contexte dramatique, le vice-chancelier Robert Habeck a qualifié l’événement de « horrible nouvelle« , traduisant le choc ressenti par toute la nation face à cette attaque survenue en pleine période des festivités de Noël.

