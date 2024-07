Chambley Planet’Air (54) : Un nouveau projet de base de loisirs

Enenvol, c’est le nom donné au nouveau rassemblement de montgolfières sur l’aérodrome de Chambley Planet’Air (54) qui s’inscrit dans un projet de plus grande envergure encore : la création d’une base de loisirs et de festival musical, dont la première édition est annoncée pour juillet 2025.

Stephan Bourguignon, dirigeant du Groupe ABC, et son équipe dévoilent ce grand projet à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi 11 juillet à Metz.

Une base de loisirs inédite

L’ambition portée par la société Enenvol* (Groupe ABC) est de développer une base de loisirs ouvrant ses portes chaque année au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine sur l’aérodrome de Chambley Planet’Air. L’offre composée de nombreuses animations parmi lesquelles un labyrinthe de maïs, un escape game, un village de producteurs locaux, une ferme pédagogique ou encore un show aquatique, est destinée à accueillir un public familial en journée et en soirée du 25 juillet au 03 août 2025.

Des envols de ballons matin et soir et plus encore

Véritable point d’orgue de la base de loisirs, le rassemblement de montgolfières prévoit d’accueillir des centaines de ballons pendant dix jours avec des envols de masse le matin et le soir, un gonflement de nuit, et aussi des vols inédits avec des décollages de nuit pour observer le lever du soleil depuis les airs. Le spectacle des ballons sera gratuit pour tous les visiteurs et une billetterie sera disponible pour celles et ceux souhaitant réaliser des baptêmes de l’air en montgolfière lors des envols de masse. Les visiteurs profitant du spectacle depuis le sol pourront se tourner vers la scène grand public après les envols pour profiter de concerts gratuits mettant en avant des artistes de la scène régionale.

Un festival musical pour accueillir des milliers de festivaliers

En parallèle des animations déjà prévues sur les dix jours de manifestation, un festival musical est organisé avec des artistes de renommée nationale et une billetterie dédiée. Quatre dates sont à prévoir pour la première édition de cet événement dans l’événement qui prévoit d’accueillir plusieurs milliers de festivaliers lors de ces concerts.

Un village Partenaires haut de gamme

Venant compléter les installations qui composent la base de loisirs, le rassemblement de montgolfières et le festival musical, Enenvol développe un Village Partenaires haut de gamme donnant à ses clients une large gamme d’offres axées autour d’opérations de réception, de conférences et de team building dans un cadre unique.

Un élargissement de la période d’activité au fil des éditions

D’abord programmée pour une durée de dix jours, l’ambition des organisateurs est d’élargir la période d’activité de la base de loisirs pour proposer des animations d’avril à septembre chaque année. Toujours dans l’objectif de favoriser le tourisme dans la région et sur l’aérodrome de Chambley Planet’Air en mettant fièrement en avant l’histoire et les atouts de notre territoire.

* Enenvol est une société de créations événementielles spécialisée dans l’organisation d’événements de grande envergure. Elle fait partie du Groupe ABC, professionnels français de la location/vente de mobilier et matériel événementiel, et décorateur d’espaces événementiels.

