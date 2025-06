Un guide pour “Installer un bistrot communal”

À l’occasion de l’ANCTour, la Fédération Nationale des Bistrots de Pays lance deux outils utiles pour les communes rurales.

Face à une demande croissante d’élus désireux de recréer du lien social dans leur commune, la Fédération Nationale des Bistrots de Pays publie un guide 100 % opérationnel pour les accompagner : “Installer un bistrot communal”.

Que le projet prenne la forme d’une réhabilitation ou d’une construction neuve, l’enjeu est le même : proposer un lieu vivant, utile et adapté aux besoins locaux. Ce guide répond concrètement aux nombreuses questions que se posent les porteurs de projet publics. Check-lists, fiches pratiques et retours d’expérience viennent baliser chaque étape de manière claire et pragmatique.

À quelques mois des élections municipales”

La Fédération Nationale des Bistrots de Pays dévoile son tout nouveau guide “Installer un bistrot communal”, coédité avec l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et soutenu par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Conçu spécialement pour les élus locaux et porteurs de projets publics à quelques mois des élections municipales, ce guide gratuit s’appuie sur 30 ans d’expertise de son réseau — dont plus de la moitié des 130 bistrots labellisés sont installés dans des murs communaux — pour accompagner les communes à chaque étape : de l’idée à la mise en service.

Aide à la revitalisation rurale

Le guide “Installer un bistrot communal” a été officiellement présenté le mardi 3 juin lors de l’ANCTour, en présence de figures majeures de la ruralité et de l’aménagement du territoire. Cette prise de parole collective a souligné l’importance des bistrots communaux comme leviers concrets de revitalisation locale.

Bernard Reynal, fondateur du label Bistrot de Pays et président d’honneur de la Fédération, a rappelé les fondements du réseau à travers les 5A qui font l’ADN des établissements labellisés : Accueil, Animation, Activité, Ambiance et Authenticité. Il a salué l’engagement des élus qui, en soutenant ces lieux de vie, s’inscrivent dans une dynamique collective au service de leur commune.

Un besoin des territoires

Michel Fournier, président de l’AMRF et vice-président de l’ANCT, a affirmé que la charte des Bistrots de Pays répond à un véritable besoin des territoires. Il a notamment insisté sur la nécessité de préserver ou de recréer des licences IV, indispensables à l’ouverture de nouveaux établissements.

Christophe Bouillon, président de l’ANCT, a rappelé que la cohésion des territoires passe d’abord par celle de ses habitants, et que le bistrot incarne ce lien social de proximité.

Le lien social et les services en milieu rural

Ces deux guides viennent répondre à une demande croissante des communes rurales qui souhaitent recréer du lien social tout en proposant une offre de services adaptée aux besoins de leurs habitants. Plus de la moitié des établissements labellisés Bistrot de Pays fonctionnent déjà sur un modèle communal ou en partenariat étroit avec les collectivités.

Structuré en 6 phases clés et 11 fiches-conseils thématiques, ce document « pratico-pratique » aborde les points essentiels à maîtriser : positionnement du projet, normes, dimensionnement du bâtiment, choix du mode de gestion, montage financier et recrutement d’un exploitant. Ce guide méthodologique est téléchargeable gratuitement sur www.bistrotdepays.com.

À propos

L’Association des Maires Ruraux de France

Créée en 1971, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10.000 maires ruraux au

sein d’un réseau solidaire, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. Rassemblés autour

d’une identité forte, les membres de l’AMRF portent la voix des communes ancrées sur les territoires ruraux pour défendre leurs enjeux spécifiques. Forte de son militantisme et de sa représentativité, l’AMRF est aujourd’hui l’interlocutrice incontournable des communes rurales auprès des pouvoirs publics et des

grands opérateurs nationaux. www.amfr.fr

Le label Bistrot de Pays

Créé en 1993 à l’initiative d’élus locaux du département des Alpes de Haute-Provence, le label Bistrot de

Pays regroupe aujourd’hui 130 établissements répartis sur 28 départements et 8 régions. La moitié des

bistrots labellisés disposent de murs communaux. À travers des actions de communication, de formation et

de mise en relation, la Fédération Nationale des Bistrots de Pays (Association Loi 1901) a pour vocation de

maintenir du lien social dans les villages ruraux en soutenant le bistrot comme lieu de convivialité et de

service de proximité. www.bistrotdepays.com

Télécharger le guide

Téléchargement gratuit :

➡ Guide méthodologique