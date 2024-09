TER Grand Est : Le RN demande une commission d’enquête

En application de l’article 32 du Règlement intérieur, les élus du groupe « RN et apparentés » viennent de demander la création d’une commission spéciale sur la fiabilité des TER au Président de la Région Grand Est.

Dans un communiqué, les élus du Rassemblement National souhaitent que cette commission cherche à faire la lumière sur la réalité des transports ferroviaires régionaux et de proposer des pistes pour en finir avec les dysfonctionnements du quotidien. « Comme principal groupe d’opposition, notre devoir est de tout faire pour mettre fin à la galère des voyageurs et de les défendre, écrivent-ils. Face à une majorité qui semble malhonnête, lorsqu’il s’agit de parler des trains, cette commission est une arme importante. Alors qu’elle nous dit depuis des années que tout va bien ou mieux, on voit bien que c’est un mensonge. Les trains sont régulièrement bondés, en retard et trop souvent annulés.

Franck LEROY ayant déclaré que « les élus de la Région se tiennent à disposition […] pour affiner les données de l’enquête et constituer une approche contradictoire », nous répondons à cet appel par la demande de création de cette commission d’enquête. »

Lettre à Franck Leroy, Président de la région Grand Est