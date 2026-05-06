Iran : accord de paix en vue sous les auspices de la Chine

Alors qu’un mémorandum d’entente en 14 points est sur la table entre Washington et Téhéran, Pékin accueille le ministre iranien des Affaires étrangères et réclame un arrêt des combats définitif.

La situation évolue à grande vitesse au Moyen-Orient. Après des semaines de combats intenses dans le Golfe persique, une fenêtre diplomatique s’ouvre enfin entre les États-Unis et l’Iran. Un mémorandum d’entente préliminaire (articulé en 14 points) est actuellement examiné par Téhéran, qui devrait formuler une réponse dans les 48 heures. Ce texte constituerait un cadre pour des négociations plus approfondies, notamment sur le dossier nucléaire iranien.

Réouverture du détroit d’Ormuz

Le mémorandum envisagé couvrirait plusieurs points structurants. Il acte d’abord la fin officielle des hostilités, faisant suite à l’opération américaine « Epic Fury » et aux échanges de tirs qui ont suivi. Il prévoit également la réouverture complète du détroit d’Ormuz, dont les restrictions ont provoqué une hausse des prix de l’énergie sur les marchés mondiaux.

Sur le plan nucléaire, un moratoire d’au moins douze ans sur l’enrichissement de l’uranium est envisagé, avec des inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique. En contrepartie, Washington lèverait une partie de ses sanctions et débloquerait des milliards de dollars d’actifs iraniens gelés. Une période de transition de trente jours serait prévue pour finaliser les détails.

Rien n’est encore signé, mais…

Donald Trump a qualifié l’acceptation iranienne de « grande avancée ». Des incidents récents, dont une attaque sur un porte-conteneurs CMA CGM, rappellent cependant que la tension reste vive.

Le président américain a suspendu l’opération d’escorte militaire « Project Freedom » pour favoriser les négociations, mais a averti qu’il pourrait reprendre les frappes en cas de refus iranien.

La Chine, acteur clé d’un équilibre fragile

À Pékin, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a été reçu par son homologue chinois Wang Yi. Ce dernier a réaffirmé la position de la Chine : cessez-le-feu « complet et immédiat », réouverture sans délai du détroit d’Ormuz et soutien à une solution politique négociée. Pékin se dit « profondément préoccupée » par le conflit, dont les répercussions menacent directement ses approvisionnements énergétiques.

La Chine joue en réalité sur plusieurs tableaux

Premier client du pétrole iranien dans le cadre d’un accord de coopération de vingt-cinq ans, elle a refusé de se conformer aux sanctions américaines visant ses entreprises, estimant que ces mesures « violent le droit international ». Par ailleurs, l’Iran a accordé aux seuls navires chinois le passage privilégié dans le détroit depuis l’intensification du conflit, signe d’une relation stratégique étroite.

Sur le plan diplomatique, Pékin a joué un rôle discret, mais déterminant dans l’instauration du cessez-le-feu d’avril, en coordination avec le Pakistan, l’Oman et d’autres médiateurs. La visite d’Araghchi à Pékin intervient à quelques jours d’un sommet entre Xi Jinping et Donald Trump prévu les 14 et 15 mai, ce qui n’est pas sans influencer le calendrier des négociations.

Côté américain : Witkoff et Kushner en première ligne

Du côté de Washington, Steve Witkoff et Jared Kushner pilotent les discussions américaines, à la fois en direct et via des canaux intermédiaires. Trump a fait état de « grands progrès » tout en maintenant la pression sur Téhéran. La chute des prix du pétrole observée ces derniers jours reflète l’optimisme des marchés face à la perspective d’une réouverture du détroit d’Ormuz.

La situation reste toutefois précaire

Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 avril a déjà été prolongé une fois. Les deux parties ont par le passé affiché des positions maximalistes, et un accord formel demeure, pour l’heure, hors de portée. La réponse iranienne au mémorandum américain, attendue dans les prochaines heures, sera déterminante.

EN DIRECT – Moyen-Orient : la Chine réclame un arrêt « complet » et immédiat des hostilités

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🇮🇷🇨🇳 Le Ministre des Affaires étrangères Araghchi à Pékin avec Wang Yi, juste avant la visite de Trump en Chine. Téhéran prépare le coup d’avance. pic.twitter.com/STQdveOebz — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 6, 2026

La Chine envisage de réunir les pays des BRICS pour prendre des mesures contre Israël et l’isoler sur la scène internationale. pic.twitter.com/oTndaIMV0T — Fleur Morel (@Forhalinton) May 5, 2026