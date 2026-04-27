Rapport Alloncle : l’audiovisuel public sur le billot

Adopté in extremis par douze voix contre dix, le rapport du député UDR Charles Alloncle sur l’audiovisuel public sera rendu public le 4 mai. Derrière ce vote serré, se profile un projet de transformation radical — et profondément contesté — du paysage médiatique français.

Part Célia Ferrent

C’est un vote qui n’en finissait pas de se faire attendre. Ce lundi 27 avril, après plus de quatre heures de réunion à huis clos, ponctuées de plusieurs suspensions de séance, les membres de la commission d’enquête sur la neutralité et le financement de l’audiovisuel public ont finalement tranché : le rapport de leur collègue Charles Alloncle (Union des droites pour la République, allié du Rassemblement national) sera publié. Douze voix pour, dix contre. Le document de près de 400 pages, fruit de six mois de travaux sous haute tension, sera rendu accessible le 4 mai prochain.

Un vote cornélien entre transparence et légitimité

La publication d’un rapport de commission d’enquête n’emporte pas approbation de son contenu : elle en garantit simplement l’accès au débat public. C’est précisément sur ce distinguo que s’est jouée la décision. Plusieurs élus qui ont voté en faveur de la publication ont tenu à préciser qu’ils ne souscrivaient pas pour autant aux conclusions du texte.

Le président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), a ainsi indiqué avoir voté pour « par souci de transparence vis-à-vis des Français et malgré des différences politiques majeures et des différences de méthode fondamentales avec le rapporteur ». La macroniste Céline Calvez a quant à elle décrit un « dilemme cornélien » : valider le texte revenait à en cautionner les dérives, le rejeter à en organiser l’effacement. Son groupe a finalement choisi l’abstention. La socialiste Ayda Hadizadeh, opposée au contenu du rapport, a résumé d’une formule la logique qui a prévalu dans plusieurs camps : selon elle, voter contre « c’était éventuellement participer à ce qu’il y ait une chape de plomb » sur les travaux de la commission.

Un rapport très attendu

Du côté de la droite, la Droite républicaine et le Rassemblement national ont soutenu le rapport. François-Xavier Ceccoli (LR) a estimé que « les Français attendaient ce rapport », soulignant que ce vote « ne veut pas dire que le document est partagé dans son intégralité ». Ce rapport inclura un avant-propos signé par le président Patrier-Leitus, ainsi que des contributions de chaque groupe politique — une forme de droit de réponse intégré au document lui-même.

Près de 80 recommandations choc : fusions, suppressions, milliards d’économies

Depuis plusieurs jours, des fuites avaient déjà permis d’en connaître les principales orientations. Le rapport formule près de 80 recommandations, dont certaines sont d’une radicalité inédite dans le débat parlementaire sur les médias publics.

Principales recommandations connues

Suppression de France 4, la chaîne jeunesse du groupe France Télévisions

Fusion de France 2 et France 5 en une seule entité

Fusion de franceinfo et France 24, qui relève de l’audiovisuel extérieur

Suppression de Mouv’, la radio hip-hop de Radio France

Réduction de 75 % du budget divertissements de France Télévisions (soit plus de 120 M€ d’économies)

Réduction d’un tiers du budget des sports — diffuseur des JO, du Tour de France, de Roland-Garros

Retour de la nomination des dirigeants par l’Élysée, après avis du Parlement et avis conforme de l’Arcom

Obligation de stricte neutralité pour les figures de l’audiovisuel public

L’ensemble de ces mesures vise à dégager, selon le rapporteur, plus d’un milliard d’euros d’économies — soit un quart des crédits alloués par l’État à l’audiovisuel public. Ces sommes, précise-t-il, seraient affectées à « l’entretien du patrimoine de l’État » et au désendettement du pays. Chose notable : le rapport ne va pas jusqu’à proposer la privatisation de l’audiovisuel public, option pourtant défendue par le RN. Une ligne que Charles Alloncle n’a pas franchie, laissant à ses alliés le soin de porter cette revendication en dehors du texte.

Six mois de travaux entre procès et polémiques

Lancée en 2025 à l’initiative du groupe UDR, la commission avait pour mandat d’examiner la « neutralité, le fonctionnement et le financement » de l’audiovisuel public. Sa genèse est indissociable d’une polémique née de la diffusion, par le magazine L’Incorrect, d’une vidéo montrant des journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen échangeant en privé avec des responsables socialistes. En six mois, 238 personnalités ont été entendues : Vincent Bolloré, Delphine Ernotte, Léa Salamé, Sibyle Veil, Xavier Niel ou encore l’animateur Nagui.

« Des éléments concordants accréditent des tentatives d’ingérence inédites » selon Jérémie Patrier-Leitus, président de la commission.

Mais les auditions ont rapidement pris une tournure conflictuelle. La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait rappelé à l’ordre Charles Alloncle en décembre 2025, lui reprochant des « incidents d’une fréquence et d’une ampleur inédites ». L’animateur Nagui a accusé le rapporteur d’avoir « déclenché une campagne de cyberharcèlement » à son encontre après avoir été qualifié de « personne qui s’est le plus enrichie sur l’argent public » — sur la base de chiffres que l’intéressé a vigoureusement contestés. Quant à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, elle a dénoncé lors de son audition finale « la montagne d’accusations infondées et outrancières » portées contre elle.

La commission a également été traversée par des soupçons d’ingérence externe. Le Monde a révélé que Lagardère News, propriétaire du JDD et du JDNews, avait transmis à des membres de la commission une liste de questions à poser aux personnes auditionnées. Le président Patrier-Leitus a évoqué des « éléments concordants » accréditant des « tentatives d’ingérence inédites ». Charles Alloncle a balayé la controverse d’un mot : « Le lobbying, c’est vieux comme l’Assemblée. »

La gauche en ordre de bataille, le bloc central écartelé

L’opposition de gauche n’a pas tardé à réagir. L’insoumis Aurélien Saintoul a promis de mener « la bataille ligne après ligne pour montrer l’incohérence des propos ». Boris Vallaud, patron des députés PS, avait auparavant dénoncé « mensonges » et « partis pris » dans ce rapport qu’il qualifie de texte « à charge ». Les Insoumis avaient pour leur part cherché à « censurer » le document, le décrivant comme un « pamphlet idéologique ».

L’écologiste Jérémie Iordanoff s’est dit atterré que la commission d’enquête « soit instrumentalisée pour détruire l’audiovisuel public ». Un député du bloc central a, lui, évoqué un inquiétant « retour à l’ORTF » en référence à la recommandation de confier à nouveau la nomination des dirigeants de l’audiovisuel à l’Exécutif — une disposition supprimée en 2013 précisément pour garantir l’indépendance des médias publics.

Et maintenant ? Un rapport sans lendemain législatif immédiat

Le rapport sera donc rendu public le 4 mai, accompagné d’un avant-propos critique du président de la commission et des contributions contradictoires de chaque groupe politique. Il ne s’agit pour l’heure que d’un document parlementaire : aucune des recommandations qu’il formule n’a force de loi, et aucune réforme législative n’en découle automatiquement. La commission n’a pas non plus voté le huis clos définitif sur ses travaux : les 238 auditions resteront accessibles en ligne, une décision votée en début de séance.

Mais l’onde de choc politique sera réelle. Avec ses propositions de fusions d’ampleur, de réductions budgétaires massives et de refonte de la gouvernance, le rapport Alloncle place l’audiovisuel public au cœur d’un affrontement idéologique qui dépasse largement la question des médias. Il rouvre le dossier du financement — toujours en suspens depuis la suppression de la redevance — et relance le débat sur le périmètre et l’identité du service public à l’heure du numérique et des plateformes. Pour ses partisans, il impose enfin un débat nécessaire sur la dépense publique et la neutralité éditoriale. Pour ses adversaires, il constitue une menace existentielle pour un secteur structurant de la démocratie française.

La bataille pour l’interprétation du rapport ne fait que commencer.

🗳️ Victoire ! Après des mois de pressions, les manœuvres des censeurs ont échoué. L’Assemblée nationale a, cet après-midi, approuvé mon rapport et ses recommandations, portée par une mobilisation sans précédent de nombreux Français. Merci aux députés pour leur sens de la… — Charles Alloncle (@CHAlloncle) April 27, 2026