Liberté de la presse 2026 : alerte mondiale

Reporters sans frontières (RSF) publie son 25ᵉ classement mondial de la liberté de la presse et dresse un portrait alarmant de la situation du journalisme global. Cent pays sur 180 enregistrent une dégradation de leur score. Le rapport met en évidence les impacts des pressions politiques croissantes, des régimes autoritaires et la fragilisation économique des médias. Seules quelques poches d’amélioration contrebalancent cette tendance mondiale préoccupante.

Europe : contrastes entre progrès réglementaires et reculs politiques

Le continent européen présente une situation contrastée malgré l’adoption du règlement européen sur la liberté des médias (EMFA). Si les pays de la région conservent globalement leurs positions privilégiées au classement mondial, les atteintes à la liberté de la presse persistent dans plusieurs États membres de l’Union européenne.

L’Estonie face aux pressions politiques

L’Estonie, autrefois classée 2e au niveau mondial, recule à la 3e position sous l’effet de pressions politiques accrues. Ce recul symbolise les défis rencontrés même dans les démocraties occidentales établies, où les tensions autour du journalisme d’investigation s’intensifient.

Europe de l’Est et Asie centrale : bastions de l’autoritarisme

L’Europe de l’Est et l’Asie centrale demeurent caractérisées par des régimes hautement restrictifs. Le Bélarus (165e), l’Azerbaïdjan (171ᵉ), la Russie (172ᵉ) et le Turkménistan (173ᵉ) maintiennent des scores parmi les plus faibles au monde pour l’indicateur de cadre légal, oscillant entre 22 et 32 points sur 100. Ces chiffres reflètent l’absence quasi-totale de garanties légales pour les professionnels des médias.

L’Ukraine mérite une mention particulière : malgré un contexte de guerre prolongée, le pays affiche une légère amélioration en progressant de sept places pour atteindre la 55ᵉ position. Cette avancée illustre les efforts de renforcement des institutions démocratiques face à l’agression militaire.

Amériques : une criminalisation accélérée du journalisme

Dans le sillage de dirigeants populistes comme Donald Trump, Javier Milei et Nayib Bukele, le journalisme fait face à une criminalisation progressive et à une exposition accrue à la violence dans la région américaine.

États-Unis : recul sous pressions politiques

Les États-Unis reculent de sept places, se classant désormais 64ᵉ au classement mondial. Cette dégradation reflète l’intensification des pressions politiques contre les médias et les journalistes enquêtant sur des sujets sensibles pour les autorités.

Argentine et Salvador : multiplication des poursuites judiciaires

L’Argentine enregistre une chute spectaculaire de 11 places (98ᵉ), marquée par une multiplication des poursuites judiciaires contre la presse. Au Salvador, la situation s’aggrave avec l’adoption en 2025 d’une loi sur les agents étrangers qui accentue significativement la répression. Cette législation pousse de nombreux journalistes à l’exil, réduisant ainsi la couverture médiatique indépendante du pays (143ᵉ, -8).

Asie-Pacifique : autoritarisme systémique et arsenal répressif

La région Asie-Pacifique représente l’une des zones les plus problématiques pour la liberté de la presse, avec une majorité de pays classés en situation difficile ou très grave. Les régimes autoritaires y déploient un arsenal complet : arsenal juridique, censure systématique et propagande d’État.

Chine : record mondial de journalistes détenus

La Chine demeure en queue de peloton du classement (178ᵉ), détenant un triste record : 121 journalistes et professionnels des médias actuellement emprisonnés. Ce chiffre dépasse largement celui de tout autre pays et illustre la politique de répression systématique mise en place par les autorités chinoises contre la presse libre.

Philippines : le terrorisme comme arme contre les journalistes

Aux Philippines (114ᵉ), les autorités recourent massivement aux accusations de terrorisme pour museler la presse. Cette tactique repose sur le « red-tagging » – une pratique consistant à qualifier de « subversifs » ou de « terroristes » les journalistes enquêtant sur des sujets sensibles pour le gouvernement. Le cas de Frenchie Mae Cumpio, emprisonnée depuis six ans, symbolise cette répression systématique.

Afrique subsaharienne : oppression durable et instabilité sécuritaire

En Afrique, la liberté de la presse reste globalement très dégradée, avec des variations régionales, mais une tendance générale à la restriction des libertés médiatiques.

Érythrée : dernier pays du classement mondial

L’Érythrée occupe la dernière place du classement (180ᵉ/180), détenant le record mondial de journalistes incarcérés sans procès depuis les périodes les plus longues. Dawit Isaak, journaliste érythréen, reste symbole de cette oppression durable.

Sahel : autoritarisme militaire et prétexte sécuritaire

Au Sahel, les régimes militaires du Burkina Faso (110ᵉ, -5), du Mali (121ᵉ, -2) et du Niger (120ᵉ, -37) restreignent fortement la presse au nom de la sécurité nationale. Le Niger enregistre la plus forte chute du classement 2026, dégringolant de 37 places en une année, dégradation qui reflète l’intensification de la répression politique.

Grands Lacs : incarcérations systématiques

En République démocratique du Congo (130ᵉ), au Burundi (119ᵉ) et au Rwanda (139ᵉ), les journalistes font face à des incarcérations régulières et prolongées. Ces pratiques entravent la capacité des médias à exercer leur fonction de contre-pouvoir démocratique.

Moyen-Orient et Afrique du Nord : région la plus critique du globe

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) connaît la situation la plus catastrophique pour la liberté de la presse en 2026, avec 18 pays sur 19 en condition très grave ou difficile.

Gaza : bilan meurtrier pour les journalistes palestiniens

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza a entraîné la mort de plus de 220 journalistes palestiniens, dont au moins 70 ont été spécifiquement ciblés en raison de leur métier. Ce bilan tragique place la région MENA au cœur de la crise mondiale de la liberté de la presse.

Syrie : lueur d’espoir post-dictature

Contrairement à cette tendance sombre, la Syrie enregistre une progression historique majeure. Passant de la 177ᵉ place en 2025 à la 141ᵉ en 2026 (progression de 36 places), la Syrie bénéficie de l’effondrement du régime de Bachar el-Assad. Bien que la situation demeure très grave, les cinq indicateurs clés du classement affichent des améliorations, particulièrement concernant le cadre légal. Cette transformation offre une perspective d’amélioration future pour la région.

Trajectoires contrastées : décryptage des enjeux mondiaux

Le classement 2026 de Reporters sans frontières révèle que la dégradation de la liberté de la presse ne relève pas d’une simple fluctuation cyclique, mais d’une tendance structurelle alimentée par trois facteurs majeurs : l’intensification des pressions politiques, l’émergence de dérives autoritaires sophistiquées et la fragilisation économique des modèles médiatiques traditionnels.

Avec 100 pays sur 180 en recul, le classement démontre que la menace pèse sur tous les continents. Les quelques progrès enregistrés – comme celui spectaculaire de la Syrie – ne suffisent pas à compenser l’ampleur des régressions observées. Pour les professionnels du journalisme comme pour les citoyens dépendants d’une information libre et vérifiée, cette tendance mondiale représente un enjeu existentiel pour les démocraties et l’accès à la vérité.

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