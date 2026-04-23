Comment adapter l’État aux menaces du XXIe siècle, sans rompre l’équilibre entre protection, liberté et efficacité ?

La multiplication des faits divers violents et des fuites massives de données sensibles alimente une inquiétude croissante : l’État est-il encore en mesure d’assurer pleinement sa mission première, la protection des citoyens ? Dans un éditorial récent, Charles Sannat dresse un constat alarmiste, mêlant hausse de la criminalité ciblée et fragilité des systèmes numériques publics.

Une insécurité perçue en progression

Enlèvements crapuleux, cambriolages ciblés, extorsions sous contrainte : selon cet observateur, ces événements ne relèvent plus de cas isolés. Ils s’inscriraient dans une tendance plus large où certains profils, notamment les détenteurs d’actifs numériques ou d’objets de valeur, deviennent des cibles privilégiées.

Parallèlement, les cyberattaques et les fuites de données s’accumulent. Des informations sensibles, parfois issues d’administrations ou d’opérateurs publics, se retrouvent exposées, renforçant le sentiment de vulnérabilité. Identités, coordonnées, données financières ou médicales : autant d’éléments qui, une fois compromis, peuvent alimenter des réseaux criminels.

Le contrat historique entre citoyens et État

Pour comprendre l’ampleur du débat, il faut revenir aux fondements mêmes de l’État moderne français. La Révolution française a établi un principe central : les citoyens acceptent l’impôt en échange de la protection collective.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen précise ainsi que la force publique est instituée pour garantir les droits de tous, et que la contribution fiscale vise à financer cette mission. Ce « pacte » reste aujourd’hui au cœur de la légitimité de l’action publique.

Données personnelles : une protection contestée

Dans ce contexte, la question de la sécurité des données devient centrale. Malgré l’existence de cadres réglementaires comme le Règlement général sur la protection des données, certains experts soulignent les limites structurelles des dispositifs actuels.

La multiplication des accès internes aux bases de données, la complexité des systèmes informatiques et l’augmentation des cybermenaces rendent la protection totale difficile à garantir. Chaque faille potentielle peut devenir une porte d’entrée pour des usages malveillants.

Une inquiétude sur l’efficacité de l’État

Le constat dressé par Charles Sannat va plus loin : il évoque une fragilisation globale de l’État de droit, reposant sur trois piliers essentiels — la sécurité, la loi et la justice. Selon cette lecture, lorsque la protection physique et numérique des citoyens n’est plus pleinement assurée, c’est l’ensemble du modèle économique et social qui peut vaciller.

Entre alarmisme et réalité

Si cette analyse reflète une inquiétude partagée par une partie de l’opinion, elle doit être nuancée. Les autorités publiques continuent d’investir massivement dans la cybersécurité, les forces de l’ordre et les dispositifs de prévention. De nombreuses attaques sont déjouées chaque année, et des réformes visent à renforcer la résilience des infrastructures.

Reste que la perception d’insécurité, qu’elle soit liée aux faits divers ou aux risques numériques, constitue un enjeu majeur pour les pouvoirs publics. Car au-delà des chiffres, c’est la confiance des citoyens qui est en jeu.

27 octobre : piratage de France Travail

14 novembre : piratage de l’URSAAF

5 décembre : piratage de Médecin Direct

19 janvier : DEUXIÈME piratage de l’URSAAF

15 avril : piratage de l’ANTS

C’est le stagiaire de Pediavenir qui gère la cybersecurité en France ou ? https://t.co/TGVeA5USlf

— L’Encyclopédie (@WorldKnownledge) April 22, 2026