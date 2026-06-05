Jérémie Rénier : « C’est un film très important pour moi »

Dévasté par la mort de son ami Gaspard Ulliel, l’acteur est parti avec l’aventurier Loury Lag en expédition dans le Grand-Nord, d’où il a ramené un documentaire, « D’un monde à l’autre ».

« C’était impossible d’imaginer ce que j’allais traverser », confiait Jérémie Rénier aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer, où il est venu présenter en avant-première son documentaire « D’un monde à l’autre » (sortie le 10 juin), filmé lors d’une expédition dans le Grand-Nord. « C’est un film très important pour moi, très intime, qui est arrivé à un moment difficile de ma vie. C’est parti d’une rencontre alors que j’étais en pleine dépression », raconte l’acteur (qui fut notamment « Cloclo »).

Alors dévasté par la mort de son meilleur ami, l’acteur Gaspard Ulliel, Jérémie Rénier fait l’improbable rencontre de Loury Lag, aventurier qui réalise des exploits sportifs en solitaire. « On ne se connaissait pas, il m’a fait la proposition de partir avec lui, à un moment de ma vie où je souffrais beaucoup de cette perte, j’étais endeuillé. Je l’ai vu comme une évidence, une main tendue », raconte-t-il.

« J’avais la prétention de penser que c‘est moi qui l’emmènerai quelque part, mais Jérémie aussi m’a emmené quelque part », ajoute Loury Lag, présent lui aussi à Gérardmer. « Dans le froid la marge d’erreur n’existe pas, tout peut tourner au drame en trois secondes ; le silence est très envahissant, ça peut devenir très anxiogène. La plus grande difficulté est de ne pas être parasité par la réalité, la vraie prouesse est psychologique », assure l’explorateur de l’extrême, confronté quant à lui à la disparition de son père.

« La transcendance est arrivée très vite »

« Ramener des images du Grand-Nord, c’est extrêmement difficile », précise Loury Lag. Pour ce film « hybride » tourné en univers hostile, le duo était notamment accompagné d’une petite équipe dont Nathanaël Sapey-Triomphe, « celui qu’on ne voit pas », cadreur spécialisé et pilote de drone : « Jérémie lui a demandé d’être invisible pour raconter au mieux cette aventure ». Avec ce documentaire, Jérémie Rénier passe de la grande noirceur à l’extrême blancheur ; le besoin de se confronter à quelque chose de plus grand l’a embarqué dans une aventure qui le dépasse, accompagnant Loury sur une portion de banquise, avançant à skis pas à pas sur un désert glacé et pensant à son pote mort en montagne d’un accident de ski.

« Une folie » dont il est revenu « explosé » physiquement : « C’est une douleur qui est devenue un objet, qui va vers la résilience et la lumière. La transcendance est arrivée très vite, c’était de la survie », confie l’acteur-réalisateur qui s’est reconnecté au cinéma : « J’avais mis le métier de côté, parce que j’étais acculé par la souffrance. J’ai retrouvé le plaisir d’accompagner des récits, des personnages éloignés de moi ».

Patrick TARDIT

« D’un monde à l’autre », un film de Jérémie Rénier, avec Loury Lag (sortie le 10 juin).